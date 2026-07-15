11,477 परिवारों का ‘अपना घर’ का सपना होगा पूरा! PM आवास 2.0 में छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात

PM Awas Yojana Urban 2.0: छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 11,477 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है। प्रत्येक पात्र हितग्राही को घर निर्माण के लिए कुल 2,82,850 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, समय पर निर्माण पूरा करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।