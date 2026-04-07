राजस्थान: हाईवे किनारे 40 मीटर के दायरे में बने अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर, सर्वे के लिए 15 दिन का समय

बैठक में निर्देश दिए गए कि नेशनल और स्टेट हाईवे के मध्य से 40 मीटर के दायरे (बिल्डिंग लाइन/आरओडब्ल्यू) में आने वाले निर्माण तथा सड़क के मध्य से 75 मीटर की कंट्रोल लाइन में बिना सक्षम अनुमति किए गए निर्माणों की मौके पर जांच की जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके पर जाकर अवैध निर्माणों का चिह्नीकरण करें, उनकी वीडियोग्राफी कराएं और भौगोलिक निर्देशांक के साथ विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।