विराट कोहली पर चढ़ा एकता कपूर के शो ‘नागिन 7’ का बुखार? कैच की मिमिक्री को लोगों ने बना डाला नागिन डांस

दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में विराट कोहली मैदान पर अपने दूसरे आरसीबी के खिलाड़ियों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ऐसा कहा जा रहा है कि वो नागिन डांस करते दिखाई दे रहे हैं। विराट के इस वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं। कई लोगों ने उनके इस वीडियो पर एकता कपूर और नागिन 7 की अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी को टैग कर दिया है। कई लोगों ने तो कमेंट करते हुए सीधा सवाल पूछा है कि क्या वाकई विराट नागिन 7 शो देखते हैं। हालांकि सच्चाई इससे कोसो दूर है।