हंसिका मोटवानी ने एक्स ननंद पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि केस, अभिनेत्री पर लगा था घरेलू हिंसा का आरोप

Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law (सोर्स- एक्स)
Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों अभिनेत्री हंसिका मोटवानी से जुड़ा एक पारिवारिक विवाद सुर्खियों में है। खबर है कि हंसिका ने अपनी एक्स सिस्टर-इन-लॉ मुस्कान नैन्सी जेम्स के खिलाफ मुंबई की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। अभिनेत्री का आरोप है कि उनके खिलाफ लगाए गए घरेलू हिंसा और पारिवारिक दखल जैसे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विवाद तब सामने आया जब मुस्कान नैन्सी जेम्स ने हंसिका और उनके भाई प्रशांत मोटवानी पर गंभीर आरोप लगाए। इनमें वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप, आर्थिक दबाव और संपत्ति से जुड़े आरोप शामिल बताए गए। इन आरोपों के बाद मामला सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बन गया।
हंसिका का कहना है कि इन आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और इन्हें जानबूझकर उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए सार्वजनिक किया गया।
अभिनेत्री ने अदालत से मांग की है कि मुस्कान नैन्सी जेम्स को भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए और साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी जाए। इसके अलावा उन्होंने 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की भी मांग की है।
हंसिका का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे उनकी छवि प्रभावित हुई है।
मामले का एक अहम पहलू आर्थिक लेन-देन से भी जुड़ा बताया जा रहा है। हंसिका की ओर से कहा गया है कि मुस्कान ने उनके भाई के साथ शादी के दौरान 27 लाख रुपये उधार लिए थे, जिन्हें अब तक वापस नहीं किया गया है। अभिनेत्री का आरोप है कि इसी रकम को लौटाने से बचने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
हंसिका मोटवानी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अपने भाई और उनकी पत्नी के वैवाहिक विवादों में किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं करती रहीं। उनका कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा गया है।
गौरतलब है कि हंसिका हाल ही में अपने पति सोहेल कथूरिया से अलग होने के कारण भी चर्चा में रही थीं। ऐसे में लगातार सामने आ रही निजी जिंदगी से जुड़ी खबरों ने उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया है।
सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में हंसिका की मां ज्योति मोटवानी का नाम भी कुछ आरोपों में लिया गया था। इसी वजह से अभिनेत्री ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उनका मानना है कि परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब अदालत के जरिए ही दिया जाना उचित है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है और आगे की सुनवाई में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल यह विवाद मनोरंजन जगत की चर्चित खबरों में शामिल हो गया है।
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