हंसिका मोटवानी ने एक्स ननंद पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि केस, अभिनेत्री पर लगा था घरेलू हिंसा का आरोप

Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों अभिनेत्री हंसिका मोटवानी से जुड़ा एक पारिवारिक विवाद सुर्खियों में है। खबर है कि हंसिका ने अपनी एक्स सिस्टर-इन-लॉ मुस्कान नैन्सी जेम्स के खिलाफ मुंबई की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। अभिनेत्री का आरोप है कि उनके खिलाफ लगाए गए घरेलू हिंसा और पारिवारिक दखल जैसे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।