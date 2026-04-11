11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

हंसिका मोटवानी ने एक्स ननंद पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि केस, अभिनेत्री पर लगा था घरेलू हिंसा का आरोप

Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law: अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने हाल ही में अपनी पूर्व ननंद के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 11, 2026

Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law

Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law (सोर्स- एक्स)

Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों अभिनेत्री हंसिका मोटवानी से जुड़ा एक पारिवारिक विवाद सुर्खियों में है। खबर है कि हंसिका ने अपनी एक्स सिस्टर-इन-लॉ मुस्कान नैन्सी जेम्स के खिलाफ मुंबई की अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। अभिनेत्री का आरोप है कि उनके खिलाफ लगाए गए घरेलू हिंसा और पारिवारिक दखल जैसे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।

घरेलू विवाद से शुरू हुआ मामला (Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विवाद तब सामने आया जब मुस्कान नैन्सी जेम्स ने हंसिका और उनके भाई प्रशांत मोटवानी पर गंभीर आरोप लगाए। इनमें वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप, आर्थिक दबाव और संपत्ति से जुड़े आरोप शामिल बताए गए। इन आरोपों के बाद मामला सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बन गया।

हंसिका का कहना है कि इन आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और इन्हें जानबूझकर उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए सार्वजनिक किया गया।

2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग

अभिनेत्री ने अदालत से मांग की है कि मुस्कान नैन्सी जेम्स को भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए और साथ ही सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी जाए। इसके अलावा उन्होंने 2 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की भी मांग की है।

हंसिका का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे उनकी छवि प्रभावित हुई है।

27 लाख रुपये के विवाद ने बढ़ाई तकरार (Hansika Motwani Files Defamation Case Against Ex Sister In Law)

मामले का एक अहम पहलू आर्थिक लेन-देन से भी जुड़ा बताया जा रहा है। हंसिका की ओर से कहा गया है कि मुस्कान ने उनके भाई के साथ शादी के दौरान 27 लाख रुपये उधार लिए थे, जिन्हें अब तक वापस नहीं किया गया है। अभिनेत्री का आरोप है कि इसी रकम को लौटाने से बचने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

परिवार से जुड़े विवाद से दूरी बनाने की कोशिश

हंसिका मोटवानी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अपने भाई और उनकी पत्नी के वैवाहिक विवादों में किसी तरह की दखलअंदाजी नहीं करती रहीं। उनका कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले में अनावश्यक रूप से घसीटा गया है।

गौरतलब है कि हंसिका हाल ही में अपने पति सोहेल कथूरिया से अलग होने के कारण भी चर्चा में रही थीं। ऐसे में लगातार सामने आ रही निजी जिंदगी से जुड़ी खबरों ने उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया है।

परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में हंसिका की मां ज्योति मोटवानी का नाम भी कुछ आरोपों में लिया गया था। इसी वजह से अभिनेत्री ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उनका मानना है कि परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब अदालत के जरिए ही दिया जाना उचित है।

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है और आगे की सुनवाई में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल यह विवाद मनोरंजन जगत की चर्चित खबरों में शामिल हो गया है।

ये भी पढ़ें

मुकेश अंबानी के पैसों पर ये क्या बोल गए तीन बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एक्टर, ममूटी बोले- वो किस लिए कमा रहे?
टॉलीवुड
Mammootty On Mukesh Ambani Wealth

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Apr 2026 04:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हंसिका मोटवानी ने एक्स ननंद पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि केस, अभिनेत्री पर लगा था घरेलू हिंसा का आरोप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘दीवार’ के Amitabh Bachchan को देखकर आज भी बिजनेस के फैसले लेते हैं बेटे अभिषेक, बोले- इसके पीछे मेरी भावनाएं

Abhishek Bachchan On Amitabh Bachchan Movie Deewar
बॉलीवुड

Amitabh Bachchan ने समय रैना के ‘भद्दे’ जोक को लेकर कसा तंज? क्रिप्टिक पोस्ट मे लिखा- एक समय में एक

Amitabh Bachchan Dig On Samay Raina from her cryptic post said internet storm ek samay mein ek
बॉलीवुड

सलमान की मातृभूमि पर छाए संकट के बादल! 40% हिस्सा दोबारा हुआ शूट, चीन का जिक्र बना कारण

Salman Khan film Maatrubhumi makers to reshoot 40% Part after ministry objection reason of China
बॉलीवुड

‘दाऊद की वजह से चलती है मेरी रोजी-रोटी’, राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड को लेकर किया बड़ा खुलासा

Ram Gopal Varma shocking revelation said i earning my living because of Underworld Don Dawood Ibrahim
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की कामयाबी के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले रणवीर सिंह, करीब 90 मिनट तक हुई बात

Ranveer Singh Meets RSS Chief Mohan Bhagwat
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.