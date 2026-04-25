वो एक गाना जिसने बदल दी अरिजीत सिंह की किस्मत, रोमांटिक ही नहीं, मस्ती भरे गानों के भी हैं बादशाह

बचपन से ही संगीत में रूचि रखने वाले वाले अरिजीत सिंह ने अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से की थी लेकिन कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई उनको। वो इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए मिलने वाले हर प्रोजेक्ट पर काम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनको उनकी पहचान मिली। ये वो पल था जब साल 2013 में रिलीज हुई आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'आशिकी 2'। 'आशिकी 2' के गाने 'तुम ही हो' ने उन्हें रातोंरात सिंगिंग सेंसेशन बना दिया। ये गाना सिर्फ हिट ही नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिलों में बस गया। इस गाने ने लोगों को खासतौर पर प्यार करने वाले लोगों के दिलों को छू लिया क्योंकि लोगो को पहली बार एक ऐसी आवाज मिली जिसमें दर्द और सच्चाई थी. बस यही पल था जिसके बाद अरिजीत सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक गाने गाए और देखते ही देखते बॉलीवुड के सिंगिंग किंग बन गए।