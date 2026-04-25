‘धुरंधर से सबकी जली तो है’ जाकिर खान के बयान पर आग बबूला हुई अमीषा पटेल, बोलीं- खुद कुछ हासिल करो

Ameesha Patel On Zakir Khan: फिल्मधुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। 35 दिन बाद भी फिल्म का थिएटर में गजब का बोलबाला है। लोग फिल्म के हर किरदार से लेकर डायलॉग के दीवाने हो गए हैं। ऐसे में जहां कई सितारें फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो इसे प्रोपगेंडा बता रहे हैं। कुछ समय पहले इसी को लेकर मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे हर कोई हैरान रह गया था। क्योंकि अवॉर्ड शो को दौरान कहा था कि 'धुरंधर' की सफलता से पूरी फिल्म इंडस्ट्री जल रही है।' इसपर अमीषा पटेल ने पहले भी तीखा प्रहार किया था और अब एक बार फिर उनका गुस्सा जाकिर खान पर उतरा है। जिसे सुनकर हर कोई कह रहा है कि अमीषा का गुस्सा देखकर कोई भी डर जाए।