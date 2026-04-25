25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर से सबकी जली तो है’ जाकिर खान के बयान पर आग बबूला हुई अमीषा पटेल, बोलीं- खुद कुछ हासिल करो

Ameesha patel Vs Zakir Khan: धुरंधर फिल्म की सफलता को लेकर जाकिर खान ने बॉलीवुड को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री इससे जल रही है। ऐसे में अमीषा पटेल ने कॉमेडियन को लताड़ लगाई थी। अब फिर एक बार उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 25, 2026

Ameesha patel Angry on zakir khan clash over bollywood insecurity dhurandhar success said Achieve something yourself first

अमीषा पटेल ने जााकिर खान पर निकाली भड़ास

Ameesha Patel On Zakir Khan: फिल्मधुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। 35 दिन बाद भी फिल्म का थिएटर में गजब का बोलबाला है। लोग फिल्म के हर किरदार से लेकर डायलॉग के दीवाने हो गए हैं। ऐसे में जहां कई सितारें फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कई ऐसे भी हैं जो इसे प्रोपगेंडा बता रहे हैं। कुछ समय पहले इसी को लेकर मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे हर कोई हैरान रह गया था। क्योंकि अवॉर्ड शो को दौरान कहा था कि 'धुरंधर' की सफलता से पूरी फिल्म इंडस्ट्री जल रही है।' इसपर अमीषा पटेल ने पहले भी तीखा प्रहार किया था और अब एक बार फिर उनका गुस्सा जाकिर खान पर उतरा है। जिसे सुनकर हर कोई कह रहा है कि अमीषा का गुस्सा देखकर कोई भी डर जाए।

अमीषा पटेल ने जाकिर खान पर बोला हमला (Ameesha Patel On Zakir Khan)

अमीषा पटेल ने बॉलीवुड बबल संग खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें जाकिर खान से कोई निजी दुश्मनी है, तो उन्होंने स्पष्ट किया, "मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है और न ही मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। लेकिन मुझे एक बात खटकती है। आजकल इन कॉमेडियन्स के लिए मंच पर खड़े होकर किसी कामयाब इंसान का मजाक उड़ाना बहुत आसान हो गया है। मेरा मानना है कि किसी को नीचा दिखाने से पहले आप खुद कुछ हासिल करके दिखाइए। एक बार सुपरस्टार बनकर तो देखिए, फिर जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तब मैं देखना चाहती हूं कि आप उसे कैसे लेते हैं।"

इंडस्ट्री की जलन वाले दावे पर उठाए सवाल (Dhurandhar Success Zakir Khan Dig On Industry)

विवाद की जड़ जाकिर खान का वह बयान है जो उन्होंने एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान दिया था। जाकिर ने मजाकिया लहजे में कहा था कि भले ही पूरी इंडस्ट्री 'धुरंधर' की तारीफ में सोशल मीडिया पोस्ट डाल रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी 'जली' हुई है।

इस पर पलटवार करते हुए अमीषा ने पूछा, "जाकिर को आखिर यह सब बताया किसने? क्या इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें फोन करके कहा कि 'हाय राम, धुरंधर हिट हो गई और हम बहुत असुरक्षित (Insecure) महसूस कर रहे हैं'? सच तो यह है कि 'धुरंधर' की सफलता ने लोगों को प्रेरित किया है। कई एक्टर्स ने इसकी तारीफ की और कहा कि हमें इस फिल्म से सीखने की जरूरत है। मैं उन 10 लोगों के नाम जानना चाहती हूं जिन्होंने जाकिर को फोन करके अपनी जलन के बारे में बताया।"

निगेटिविटी न फैलाने की सलाह

अमीषा पटेल ने पहले भी ट्वीट कर जाकिर को सलाह दी थी कि उन्हें इस तरह की नकारात्मकता नहीं फैलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक-दूसरे की सफलता का सम्मान करते हैं। अमीषा के मुताबिक, कॉमेडी के नाम पर किसी की मेहनत और कामयाबी को कमतर आंकना गलत है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग अमीषा की बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं जाकिर के फैंस इसे महज एक 'मजाक' के तौर पर देखने की सलाह दे रहे हैं। अब देखना यह है कि 'सख्त लौंडा' फेम जाकिर खान अमीषा की इस 'क्लास' पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

ये भी पढ़ें

‘तुम मुस्लिम हो, शादी के लिए हिंदू ही मिला’ सुनील लहरी की बहू सारा खान को मिली धमकी, अब फूटा गुस्सा
TV न्यूज
actress sara khan angry on trollers user said you got marriage hindu boy now you are not muslim

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Apr 2026 08:21 am

Published on:

25 Apr 2026 08:06 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर से सबकी जली तो है’ जाकिर खान के बयान पर आग बबूला हुई अमीषा पटेल, बोलीं- खुद कुछ हासिल करो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने के ऐलान के बाद परिणीति चोपड़ा ने दी गुड न्यूज, शुरू की नई पारी

Parineeti Chopra Insta Story
बॉलीवुड

King Release Date: कैलेंडर में मार्क कर लो ये तारीख! शाहरुख खान की ‘किंग’ फिल्म की रिलीज डेट आई सामने

King Release Date
बॉलीवुड

’12 की उम्र में हार्मोन हिट करते हैं’, काजोल ने बेटी नयासा संग रिश्ते पर किया खुलासा, बोलीं- तीन साल लड़ाई होती रही

Kajol Nysa Devgan Relationship
बॉलीवुड

हंसी के पीछे छिपा दर्द: कॉमेडियन दिनेश हिंगू की मजबूरी, डॉक्टर की फीस के लिए 86 की उम्र में तलाश रहे काम

Dinesh Hingoo
मनोरंजन

Amitbh Bachchan क्यों कर रहे 83 की उम्र में भी काम? ऐसा किया पोस्ट नौजवान भी हो जाएंगे इंप्रेस

Amitabh Bachchan Why work at 83 big reason reveals he share work ethics and life mantra
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.