कंडोम से उड़ाए खून के छींटे! ‘धुरंधर 2’ के एक्शन डायरेक्टर ने खोला ‘बुलेट सीन’ का राज

Dhurandhar 2 Condom Bullet Shot Scene: बॉलीवुड फिल्में हों या टॉलीवुड या फिर हॉलीवुड हर जगह मारधाड़ वाली फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों के एक्शन सीन फिल्माने के लिए एक्शन डायरेक्टर को तरह-तरह के जुगाड़ और तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम आपसे कहें कि गोली लगने वाले सीन में बहते खून को दिखाने के लिए कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या आप मानेंगे, नहीं ना। लेकिन ये सच है, 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' के एक्शन डायरेक्टर एजाज गुलाब ने बताया है कि फिल्मों के एक्शन सीन खासकर गोली लगने वाले सीन के पीछे किस तरह की खास तकनीक और जुगाड़ काम करता है। आइए जानते हैं क्या है वो जुगाड़ और क्या है उसका कंडोम से कनेक्शन।