‘रामायण’ की कहानी होगी लड़ाई से शुरू, दिखाया जाएगा कुबेर को हराकर कैसे लंकापति बना रावण?

Ramayana Producer Namit Malhotra: निर्देशक नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' इन दिनों भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म को लेकर दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या 'रावण' का किरदार निभा रहे कन्नड़ सुपरस्टार यश फिल्म के पहले भाग में नजर आएंगे या नहीं? हाल ही में खुद यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म में रणबीर कपूर (श्रीराम) के साथ उनके कोई सीन नहीं हैं, जिससे कयास लगाए जाने लगे कि यश शायद पार्ट-2 में ही दिखेंगे। लेकिन अब फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बड़ा अपडेट दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि रामायण में कुबेर और रावण के रिश्ते के बारे में भी दिखाया जाएगा, जो शायद कम ही लोग जानते हैं...