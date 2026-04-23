Happy Birthday मनोज बाजपेयी: वो बचपन के ‘बेमेल ब्याह’ का रसगुल्ला ऐसे खाया कि पिता को हो गया डाउट

फिल्म का कीड़ा मनोज बाजपेयी के जींस में हैं, ये कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं है। लेकिन, जब ज्योतिषी पंचानन मिश्रा ने उनकी कुंडली देखकर कहा कि ये लड़का बड़े होकर नेता बनेगा या अभिनेता तो पिता अभिनेता की बात सुनकर दंग रह गए थे क्योंकि बिहार के छोटे से गांव बेलवा से मुंबई तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था। हां, पिता को ये जरुर लगा था कि मनोज बड़े होकर नेता बन सकते हैं क्योंकि राधाकांत बाजपेयी के बड़े भाई कांग्रेस के नेता थे। मनोज ने 'राजनीति' जैसी फिल्म भले की हो लेकिन मुझसे बातचीत में ही वह कई बार कह चुके हैं कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है।