पठान को पछाड़कर ‘धुरंधर 2’ बन गई भारत की नंबर 1 फिल्म, 34 दिनों में तोड़ डाला शाहरुख का ये रिकॉर्ड

Ranveer Singh Dhurandhar 2 Beats Pathaan: सिनेमा लगातार वैश्विक स्तर पर अपना डंका बजा रहा है और इसी कड़ी में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। महज 34 दिनों के भीतर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो हाल के वर्षों में किसी भी भारतीय फिल्म के लिए आसान नहीं रहा। इस उपलब्धि के साथ फिल्म ने 'पठान' को पीछे छोड़ते हुए यूके में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने का रिकॉर्ड बना लिया है।