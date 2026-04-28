May OTT Releases 2026: सच्ची कहानी से लेकर फैमिली ड्रामा तक, मई में जियोहॉटस्टार पर मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट

May OTT Releases 2026: देश हो या दुनिया हर साल, हर महीने या हर हफ्ते कई फिल्में थिएर्ट्स में या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं। कुछ फिल्में सिनेमाहॉल में रिलीज होने के लगभग डेढ़ महीने बाद किसी न किसी OTT प्लेट फॉर्म पर आ ही जाती हैं। कई बार जो फ़िल्में बॉक्स ऑफिस का कोई कमाल नहीं दिखा पाती हैं, वो ओटीटी पर धमाल मचा देती हैं। अगर आप भी ओटीटी पर फिल्में और वेबसीरीज देखने वालों में से हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है।