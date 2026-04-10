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रणदीप हुड्डा ने अपनी 1 महीने की बेटी का दिखाया चेहरा, नाम और मतलब भी बताया

Randeep Hooda and Lin Laishram reveal daughter name: रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर फैंस को खुश कर दिया है। उन्होंने अपनी 1 महीने के बेटी का नाम और उसका मतलब तो फैंस को बताया ही साथ ही उसका चेहरा भी दिखाया। जिस पर फैंस भी अपना प्यार लुटाने से खुद को रोक नहीं पाए।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Apr 10, 2026

Randeep Hooda and Lin Laishram reveal their daughter first picture and name with meaning in hindi

रणदीप हुड्डा ने दिखाया बेटी का चेहरा

Randeep Hooda and Lin Laishram reveal their daughter name: बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम के घर इन दिनों खुशियों का ठिकाना नहीं है। ठीक एक महीने पहले, यानी पिछले महीने की 10 तारीख को यह कपल माता-पिता बना था। आज जब उनकी नन्ही परी एक महीने की हो गई है, तो इस खास मौके पर रणदीप और लिन ने दुनिया को अपनी बेटी की पहली झलक दिखाई है और उसका बेहद खूबसूरत नाम भी साझा किया है।

रणदीप हुड्डा ने बेटी का दिखाया चेहरा (Randeep Hooda and Lin Laishram reveal their daughter name)

रणदीप और लिन ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम'न्योमिका' (Nyomika) रखा है। इस नाम के पीछे की कहानी और इसका मतलब भी उतना ही गहरा है। न्योमिका का अर्थ होता है- 'दिव्य कृपा' (Divine Grace), 'आजादी' और 'आसमान की तरह असीमित'।

दिलचस्प बात यह है कि यह प्यारा सा नाम रणदीप की बहन अंजलि हुड्डा ने बड़े प्यार से चुना है। कपल ने अपनी पोस्ट में लिखा, "हमारी दुनिया का नया केंद्र... न्योमिका हुड्डा। यह नाम हमारे लिए दिव्य कृपा और असीमित आसमान जैसा है।" पोस्ट के साथ उन्होंने एक ऑडियो नोट भी जोड़ा है, जिसमें न्योमिका का नाम बड़े प्यार से पुकारा गया है।

पहली बार में ही पसंद आ गया था नाम (Randeep Hooda and Lin Laishram Daughter picture)

रणदीप और लिन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि बेटी का नाम तय करना उनके लिए बहुत ही भावुक पल था। उन्होंने कहा, "जैसे ही हमने 'न्योमिका' नाम सुना, हमें यह पहली बार में ही पसंद आ गया। यह एक महीना हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला रहा है। माता-पिता बनने के इस नए सफर के हर पल को हम भरपूर जी रहे हैं।" वहीं, शेयर की गई तस्वीरों में लिन अपनी बेटी को गोद में लिए हुए नजर आ रही हैं। मां और बेटी का यह भावनात्मक पल सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत रहा है।

फैंस ने लुटाया बेटी पर प्यार (Randeep Hooda Instagram)

जैसे ही रणदीप ने यह खुशखबरी साझा की, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। फैंस अपनी खुशी जाहिर करते हुए कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "बहुत ही सुंदर और अनोखा नाम है।" वहीं एक अन्य ने मजाकिया और प्यारे अंदाज में लिखा, "डैडी की लाडली हुड्डा का स्वागत है! रणदीप और लिन को बहुत-बहुत बधाई।"

रणदीप और लिन लैशराम की शादी नवंबर 2023 में मणिपुर की पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुई थी, जिसकी सादगी ने सभी का दिल जीत लिया था। अब उनकी जिंदगी में नन्ही न्योमिका के आने से यह सफर और भी खूबसूरत हो गया है। फिलहाल रणदीप अपने पिता बनने के इस नए दौर को एन्जॉय कर रहे हैं और इन शुरुआती पलों को अपनी यादों में संजो रहे हैं।

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Updated on:

10 Apr 2026 12:08 pm

Published on:

10 Apr 2026 12:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणदीप हुड्डा ने अपनी 1 महीने की बेटी का दिखाया चेहरा, नाम और मतलब भी बताया

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