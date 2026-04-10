रणदीप हुड्डा ने अपनी 1 महीने की बेटी का दिखाया चेहरा, नाम और मतलब भी बताया

रणदीप और लिन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि बेटी का नाम तय करना उनके लिए बहुत ही भावुक पल था। उन्होंने कहा, "जैसे ही हमने 'न्योमिका' नाम सुना, हमें यह पहली बार में ही पसंद आ गया। यह एक महीना हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला रहा है। माता-पिता बनने के इस नए सफर के हर पल को हम भरपूर जी रहे हैं।" वहीं, शेयर की गई तस्वीरों में लिन अपनी बेटी को गोद में लिए हुए नजर आ रही हैं। मां और बेटी का यह भावनात्मक पल सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत रहा है।