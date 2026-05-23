‘माता-पिता IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों?’ सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था पर उठाए बुनियादी सवाल

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि परिवारों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के बावजूद आरक्षण के लाभ जारी हैं। संतुलन होना जरूरी है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होना ठीक है, लेकिन अगर माता-पिता आरक्षण का लाभ उठाकर एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और दोनों आईएएस अधिकारी हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। अब वे बहिष्करण (आरक्षण लाभ से वंचना) पर सवाल उठा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।