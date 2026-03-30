‘ईरान का वजूद मिटा देंगे अगर नहीं मानी बात’, ट्रंप ने फिर दी धमकी

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान के तेल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने ईरान के तेल के प्रति रूचि जताते हुए कहा कि वह ईरान के तेल को अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके लिए यह ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन अभी इस मामले पर बातचीत करना जल्दबाजी होगा। गौरतलब है कि ट्रंप की नज़र ईरान के खार्ग आइलैंड (Kharg Island) पर है, जहाँ ईरान के तेल के कई भंडार हैं। ट्रंप चाहते हैं कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का कब्ज़ा हो। कुछ दिन पहले अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर हमला भी किया था। हालांकि इस दौरान तेल के भंडारों को निशाना नहीं बनाया गया। इसके अलावा ट्रंप ईरान के कंट्रोल वाली होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर कब्ज़े की इच्छा भी जता चुके हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मज़ाक-मज़ाक में उसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप (Strait of Trump) बता दिया था।