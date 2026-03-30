अचानक गायब हुआ किटकैट से भरा ट्रक, 4 लाख चॉकलेट लेकर फरार हुए चोर

यूरोप में ईस्टर से पहले एक अनोखी और चौंकाने वाली चोरी सामने आई है, जिसने फूड इंडस्ट्री और सप्लाई चेन सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां इटली से पोलैंड जा रहा चॉकलेट का एक बड़ा शिपमेंट अचानक गायब हो गया। इस ट्रक में करीब 4,13,793 किटकैट चॉकलेट बार थी, जिनका कुल वजन लगभग 12 टन था। चोरो ने रास्ते में इस ट्रक को गायब कर दिया और अब इसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। घटना सामने आने के बाद से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है और जांच टीमें मामले को सुलझाने में जुट गई है।