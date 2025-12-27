रूस ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलें की तैनात, यूक्रेन की बढ़ेगी टेंशन

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध को 46 महीने पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में भारी तबाही मच चुकी है और जान-माल का भी काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना भी इस युद्ध में डटी हुई है, जिससे रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। अब यूक्रेन को गहरा जख्म देने के लिए रूस ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करते हुए एक अलग प्लान बनाया है।