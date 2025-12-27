रूस ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलें की तैनात, यूक्रेन की बढ़ेगी टेंशन

Oreshnik hypersonic missile (Photo - Washington Post)
रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध को 46 महीने पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में भारी तबाही मच चुकी है और जान-माल का भी काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना भी इस युद्ध में डटी हुई है, जिससे रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। अब यूक्रेन को गहरा जख्म देने के लिए रूस ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करते हुए एक अलग प्लान बनाया है।
सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस ने बेलारूस (Belarus) में ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलें (Oreshnik Hypersonic Missiles) तैनात कर दी हैं। रूस की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें काफी खतरनाक हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब रूस ने बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया है। इससे पहले भी रूस ऐसा कर चुका है।
रूस के इस कदम से यूक्रेन की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि बेलारूस में ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा है। रूस ने अगर बेलारूस से इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, तो यूक्रेन के डिफेंस को आसानी से भेदा जा सकता है जिससे भारी तबाही मच सकती है। रूस के इस कदम से यूरोप की भी टेंशन बढ़ जाएगी क्योंकि ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु बम गिराने में भी सक्षम हैं।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) वीकेंड पर अमेरिका (United States of America) में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के उपायों पर चर्चा होगी। हालांकि रूस ने ज़ेलेन्स्की और उनके यूरोपीय संघ के समर्थकों पर युद्ध रोकने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता से बनी योजना को नाकाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
