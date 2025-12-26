अमेरिका ने शेयर की आतंकियों के ठिकाने पर हमले की फुटेज, देखें वीडियो

अमेरिकी हवाई हमले का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसे वॉर डिपार्टमेंट, जिसे पहले डिफेंस डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था, ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के साथ वॉर डिपार्टमेंट ने ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट का कैप्शन भी लिखा कि, "आज रात, कमांडर इन चीफ के रूप में मेरे निर्देश पर अमेरिका ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के खिलाफ शक्तिशाली और घातक हवाई हमला किया, जो कई सालों, बल्कि सदियों से न देखे गए स्तर पर मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से मार रहे थे। मैंने पहले ही इन आतंकियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का नरसंहार नहीं रोका, तो उन्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा, और आज रात वही हुआ। वॉर डिपार्टमेंट ने कई सटीक हमले किए, जो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। मेरे नेतृत्व में हमारा देश कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को फलने-फूलने नहीं देगा। भगवान हमारी सेना पर कृपा बनाए और सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसमें मारे गए आतंकी भी शामिल हैं, जिनकी संख्या और भी बढ़ेगी अगर वो ईसाइयों का नरसंहार जारी रखते हैं।"