रूसी राष्ट्रपति पुतिन PM मोदी से मिलने जल्द आ रहे हैं भारत, हमारे लिए कितना फायदेमंद रहेगा यह दौरा

Putin India Visit 2025 : भारत के विदेश मंत्रालय और क्रेमलिन के अनुसार भारत के मित्र देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत (Putin India Visit) आएंगे। विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक, पुतिन अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Russia India Relations) के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भव्य रात्रि भोज का आयोजन होगा। MEA ने बताया कि यह राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की एक-दूसरे के साथ अब तक के संबंधों की समीक्षा की जाएगी।