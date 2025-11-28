पुतिन की जेलेंस्की को फाइनल चेतावनी, बोले- अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटा तो रूस जबरदस्ती कब्जा करेगा

अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटर संस्था 'इंस्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर' ने गुरुवार को कहा कि रूस ने जिन इलाकों पर दावा किया है, उनमें भारी सुरक्षा वाले कस्बों और शहरों का किले वाला इलाका भी शामिल है। जिन्हें यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जाता है।