UPI Limit Increase: PhonePe, Google Pay और Paytm पर बढ़ सकती है पेमेंट लिमिट, जानिए कैसे करें सेटिंग

UPI Limit Increase: टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल ही नया वॉलेट बन गया है। हमें चाहे सब्जी खरीदना हो, पेट्रोल डलवाना हो या फिर ऑनलाइन EMI भरनी हो ये सभी काम UPI से मिनटों में हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी दोस्त के ऐप से 1 लाख रुपये ट्रांसफर हो जाता है और आपके फोन में 25,000 रुपये से ऊपर पेमेंट करने पर फेल हो जाता है। असल में, यह Google Pay, PhonePe या Paytm ऐप की दिक्कत की वजह से नहीं है। यह सब बैंक तय करता है। चलिए जानते हैं कैसे काम करता है पूरा सिस्टम और आप अपनी लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं।