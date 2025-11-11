Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

टेक्स्ट के बाद अब फोटो से बनाएं वीडियो, जानें कैसे करेगा काम यह नया Grok Imagine टूल

एलन मस्क की कंपनी xAI ने Grok Imagine AI में नया फीचर ऐड किया है, जिससे अब यूजर्स किसी भी फोटो को एनिमेशन और मोशन के जरिए शॉर्ट वीडियो में बदल सकते हैं। यह फीचर फ्री और प्रीमियम दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। जानें आप भी कैसे बना सकते हैं वीडियो।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 11, 2025

Grok Imagine AI

Grok Imagine AI (Image: Unsplash)

Grok Imagine AI: दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने अपने पॉपुलर टूल Grok Imagine AI में एक नया फीचर ऐड किया है। यह टूल पहले ही यूजर्स के बीच अपनी टेक्स्ट-टू-इमेज और टेक्स्ट-टू-वीडियो के लिए चर्चा में था लेकिन इमेज से वीडियो बनाने वाला फीचर अब और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है।

यूजर्स अब Grok Imagine AI की मदद से आप किसी भी स्टिल इमेज को एनिमेटेड वीडियो में बदल सकते हैं। इस प्रोसेस में कुछ सकेंड्स ही लगते हैं। एलन मस्क ने खुद इस नए फीचर का डेमो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया है जहां उन्होंने दिखाया कि यह फीचर कितनी आसानी से काम करता है।

स्टिल इमेज से बनेगा वीडियो

मस्क के पोस्ट के मुताबिक, Grok Imagine में अब ऐसा ऑप्शन उपलब्ध है जिससे कोई भी यूजर फोटो पर लॉन्ग प्रेस करके उसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। यूजर चाहें तो अपनी फोटो में एनिमेशन, मोशन और मूवमेंट जोड़ सकते हैं। इस फीचर के जरिए आप किसी तस्वीर को जिंदा होते देख सकते हैं।

कंपनी का कहना है कि यह वीडियो काफी रियलिस्टिक और स्मूद लगते हैं और इन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। यूजर चाहे तो वीडियो जेनरेट करने से पहले एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट भी दे सकता है जिससे AI समझ सके कि फोटो को कैसे एनिमेट करना है।

एलन मस्क ने खुद किया फीचर शेयर

एलन मस्क ने इस नए अपडेट की जानकारी X पर दो अलग-अलग पोस्ट्स के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि ''अब यूजर्स सिर्फ एक इमेज से वीडियो बना सकते हैं, इतना आसान पहले कभी नहीं था।''

पोस्ट के साथ उन्होंने कुछ सैंपल वीडियो भी शेयर किए हैं जिनमें एक साधारण तस्वीर को जीवंत एनिमेशन में बदलते देखा जा सकता है।

यह फीचर सीधे मोबाइल ऐप से काम करता है यानी इसके लिए किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। बस फोटो चुनिए लॉन्ग प्रेस कीजिए और AI उसे एनिमेट कर देगा।

पहले से मौजूद हैं ये टूल्स

AI की दुनिया में हाल के महीनों में OpenAI का Sora, Google का Veo, और Adobe Firefly जैसे टूल्स ने वीडियो जेनरेशन फीचर पेश किया था। अब Grok Imagine ने इस रेस में अपनी मौजूदगी और भी मजबूत कर ली है। xAI का दावा है कि उनका नया फीचर इन सभी टूल्स की तुलना में ज्यादा तेज है इसे इस्तेमाल करना आसान है और ज्यादा नैचुरल रिजल्ट देता है।

फ्री यूजर्स भी उठा सकेंगे फायदा

xAI ने बताया है कि यह फीचर सिर्फ प्रीमियम यूजर्स तक सीमित नहीं रहेगा। फ्री प्लान वाले यूजर भी इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, हालांकि उन्हें सीमित संख्या में वीडियो जेनरेट करने की अनुमति होगी। वहीं, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को एडवांस एडिटिंग और हाई-क्वालिटी एक्सपोर्ट जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी मिलेंगे।

कैसे काम करेगा यह नया फीचर

  • यूजर Grok Imagine ऐप या वेबसाइट पर किसी स्टिल इमेज को अपलोड करें।
  • इमेज पर लॉन्ग प्रेस करने या 'एनिमेट' ऑप्शन चुनने पर AI उस तस्वीर में मूवमेंट जेनरेट करेगा।
  • अगर यूजर चाहे तो प्रांप्ट देकर बता सकता है कि कैसा वीडियो चाहिए जैसे हवा चलती दिखे या चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आए।
  • कुछ सेकंड में ये टूल वीडियो जनरेट कर देगा। जिसे डाउनलोड या शेयर किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Geyser Buying Guide India: सर्दियों में नया गीजर खरीदने से पहले जरूर जानें ये 8 जरूरी बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा
टेक्नोलॉजी
Geyser Buying Guide India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

11 Nov 2025 03:48 pm

Hindi News / Technology / टेक्स्ट के बाद अब फोटो से बनाएं वीडियो, जानें कैसे करेगा काम यह नया Grok Imagine टूल

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Paytm ने पेश किया नया एआई-पावर्ड डिजाइन ऐप, रियल गोल्ड रिवॉर्ड्स और 15 से ज्यादा नई सुविधाएं

Paytm Launches New AI Powered Design App
टेक्नोलॉजी

26 नवंबर को आ रहा iQOO 15, लॉन्चिंग से पहले जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

iQOO 15 Launch on November 26 Expected Features and Specifications
टेक्नोलॉजी

Geyser Buying Guide India: सर्दियों में नया गीजर खरीदने से पहले जरूर जानें ये 8 जरूरी बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा

Geyser Buying Guide India
टेक्नोलॉजी

140 करोड़ भारतीयों को बड़ी सौगात: UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar App, अब मोबाइल से ही कर पाएंगे ये सभी काम

UIDAI Launches New Aadhaar App
टेक्नोलॉजी

Airtel ने ग्राहकों को दिया झटका, बंद किया ये पॉपुलर प्लान, अब इतनी होगी सबसे सस्ते प्लान की कीमत

Airtel Discontinues Rs 189 Plan
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.