टेक्स्ट के बाद अब फोटो से बनाएं वीडियो, जानें कैसे करेगा काम यह नया Grok Imagine टूल

AI की दुनिया में हाल के महीनों में OpenAI का Sora, Google का Veo, और Adobe Firefly जैसे टूल्स ने वीडियो जेनरेशन फीचर पेश किया था। अब Grok Imagine ने इस रेस में अपनी मौजूदगी और भी मजबूत कर ली है। xAI का दावा है कि उनका नया फीचर इन सभी टूल्स की तुलना में ज्यादा तेज है इसे इस्तेमाल करना आसान है और ज्यादा नैचुरल रिजल्ट देता है।