टेक्स्ट के बाद अब फोटो से बनाएं वीडियो, जानें कैसे करेगा काम यह नया Grok Imagine टूल

Grok Imagine AI (Image: Unsplash)
Grok Imagine AI: दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने अपने पॉपुलर टूल Grok Imagine AI में एक नया फीचर ऐड किया है। यह टूल पहले ही यूजर्स के बीच अपनी टेक्स्ट-टू-इमेज और टेक्स्ट-टू-वीडियो के लिए चर्चा में था लेकिन इमेज से वीडियो बनाने वाला फीचर अब और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है।
यूजर्स अब Grok Imagine AI की मदद से आप किसी भी स्टिल इमेज को एनिमेटेड वीडियो में बदल सकते हैं। इस प्रोसेस में कुछ सकेंड्स ही लगते हैं। एलन मस्क ने खुद इस नए फीचर का डेमो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया है जहां उन्होंने दिखाया कि यह फीचर कितनी आसानी से काम करता है।
मस्क के पोस्ट के मुताबिक, Grok Imagine में अब ऐसा ऑप्शन उपलब्ध है जिससे कोई भी यूजर फोटो पर लॉन्ग प्रेस करके उसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। यूजर चाहें तो अपनी फोटो में एनिमेशन, मोशन और मूवमेंट जोड़ सकते हैं। इस फीचर के जरिए आप किसी तस्वीर को जिंदा होते देख सकते हैं।
कंपनी का कहना है कि यह वीडियो काफी रियलिस्टिक और स्मूद लगते हैं और इन्हें आप सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। यूजर चाहे तो वीडियो जेनरेट करने से पहले एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट भी दे सकता है जिससे AI समझ सके कि फोटो को कैसे एनिमेट करना है।
एलन मस्क ने इस नए अपडेट की जानकारी X पर दो अलग-अलग पोस्ट्स के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि ''अब यूजर्स सिर्फ एक इमेज से वीडियो बना सकते हैं, इतना आसान पहले कभी नहीं था।''
पोस्ट के साथ उन्होंने कुछ सैंपल वीडियो भी शेयर किए हैं जिनमें एक साधारण तस्वीर को जीवंत एनिमेशन में बदलते देखा जा सकता है।
यह फीचर सीधे मोबाइल ऐप से काम करता है यानी इसके लिए किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। बस फोटो चुनिए लॉन्ग प्रेस कीजिए और AI उसे एनिमेट कर देगा।
AI की दुनिया में हाल के महीनों में OpenAI का Sora, Google का Veo, और Adobe Firefly जैसे टूल्स ने वीडियो जेनरेशन फीचर पेश किया था। अब Grok Imagine ने इस रेस में अपनी मौजूदगी और भी मजबूत कर ली है। xAI का दावा है कि उनका नया फीचर इन सभी टूल्स की तुलना में ज्यादा तेज है इसे इस्तेमाल करना आसान है और ज्यादा नैचुरल रिजल्ट देता है।
xAI ने बताया है कि यह फीचर सिर्फ प्रीमियम यूजर्स तक सीमित नहीं रहेगा। फ्री प्लान वाले यूजर भी इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, हालांकि उन्हें सीमित संख्या में वीडियो जेनरेट करने की अनुमति होगी। वहीं, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को एडवांस एडिटिंग और हाई-क्वालिटी एक्सपोर्ट जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी मिलेंगे।
