एक ही रोबोट जो लुढ़केगा, कूदेगा, तैरेगा और उड़ेगा भी

'स्पिन गायरो' नामक फियानुमा रोबोट असमान रास्तों पर चलते समय अचानक ऊंची छलांग लगा सकता है। यह स्प्रिंग के बजाय रोटेशन की ताकत से उछलता है। रोबोटिक फिश नमक रोबोट अपने अंदर घूमते वजन की ऊर्जा को पूंछ में ट्रांसफर करता है, जिससे ऊर्जा की बचत करते हुए यह पानी में बिना प्रोपेलर तैर सकता है। पाइप क्रॉलर नामक रोबोट गैस लाइन जैसे संकीर्ण पाइपों में रेंग सकता है। कंपन की मदद से इसके शरीर पर लगे छोटे बाल या ब्रिस्ट्ल्स इसे आगे धकेलते हैं।