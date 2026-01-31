31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रेगिस्तान की धूल के साथ हिमालय पहुंच रहे बैक्टीरिया, स्वास्थ्य के लिए खतरा

रेगिस्तान की धूल के बारे में वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या है वैज्ञानिकों का मानना? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 31, 2026

Bacteria reaching Himalayas with desert dust

Bacteria reaching Himalayas with desert dust (Representational Photo)

पश्चिमी भारत के रेगिस्तानी इलाकों से उठने वाली धूल में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणु सैकड़ों किलोमीटर दूर पूर्वी हिमालय तक पहुंच रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस, त्वचा और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक शोध में यह दावा किया है। वैज्ञानिकों ने दो साल से ज्यादा समय तक पश्चिमी भारत के सूखे क्षेत्रों से उठने वाले धूल भरे तूफानों पर रिसर्च की। ये तूफान गंगा के मैदानी इलाकों में घनी आबादी वाले मैदानों से गुज़रते हैं और फिर हिमालय की पहाड़ियों पर जाकर जम जाते हैं। इस धूल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें बीमारियाँ फैलाने वाले रोगाणु भी शामिल हैं।

हिमालय में बदल रही सूक्ष्मजीवों की संरचना

आमतौर पर हिमालयी इलाकों को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ रहने वाले लोग पहले से ही ठंडे मौसम और कम ऑक्सीज़न की वजह से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अब तक इस बात के बहुत कम सबूत थे कि हवा में मौजूद बैक्टीरिया वहाँ बीमारियों की वजह बन सकते हैं, इसलिए यह नई रिसर्च की गई।

लोगों की सेहत पर पड़ रहा असर

इस रिसर्च को अपने तरह की पहली रिसर्च बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार दूर-दराज से आने वाली धूल और स्थानीय प्रदूषित हवा का मिलना हिमालय के वातावरण में मौजूद सूक्ष्मजीवों की संरचना बदल रहा है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है।

खतरा और ज़्यादा बढ़ा

रिसर्च में यह भी सामने आया कि समस्या सिर्फ बाहर से आने वाली धूल तक सीमित नहीं है। हिमालय की तराइयों में मौजूद स्थानीय रोगाणु भी हवा के जरिए ऊपर की ओर उठकर वातावरण में मिल जाते हैं। ये स्थानीय बैक्टीरिया और बाहर से आए रोगाणु मिलकर सांस, त्वचा और पेट की बीमारियों को बढ़ावा देते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

31 Jan 2026 10:42 am

Hindi News / World / रेगिस्तान की धूल के साथ हिमालय पहुंच रहे बैक्टीरिया, स्वास्थ्य के लिए खतरा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एक ही रोबोट जो लुढ़केगा, कूदेगा, तैरेगा और उड़ेगा भी

Robot that can jump, roll, swim and fly
विदेश

खदान ढ़हने से 200 लोगों की मौत, कांगो में हुआ भीषण हादसा

Congo mine collapse
विदेश

चांद पर होटल के लिए बुकिंग शुरू, 92 करोड़ हो सकता है एक रात का किराया

Hotel on moon
विदेश

जिस बच्चे को गोद लिया, उसी ने 16 साल की उम्र में मां को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला, चौंका देगी वजह

Murder News
विदेश

एपस्टीन फाइल्स का आखिरी खुलासा: लाखों दस्तावेज और वीडियो अमेरिकी वेबसाइट पर जारी

Jeffrey Epstein Case
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.