रेगिस्तान की धूल के साथ हिमालय पहुंच रहे बैक्टीरिया, स्वास्थ्य के लिए खतरा

पश्चिमी भारत के रेगिस्तानी इलाकों से उठने वाली धूल में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणु सैकड़ों किलोमीटर दूर पूर्वी हिमालय तक पहुंच रहे हैं। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस, त्वचा और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक शोध में यह दावा किया है। वैज्ञानिकों ने दो साल से ज्यादा समय तक पश्चिमी भारत के सूखे क्षेत्रों से उठने वाले धूल भरे तूफानों पर रिसर्च की। ये तूफान गंगा के मैदानी इलाकों में घनी आबादी वाले मैदानों से गुज़रते हैं और फिर हिमालय की पहाड़ियों पर जाकर जम जाते हैं। इस धूल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें बीमारियाँ फैलाने वाले रोगाणु भी शामिल हैं।