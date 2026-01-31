खदान ढ़हने से 200 लोगों की मौत, कांगो में हुआ भीषण हादसा

रुबाया खदान पिछले वर्ष से विद्रोही संगठन एलायंस फ्लेव कांगो मार्च तेइस मूवमेंट (AFC M23) के नियंत्रण में है जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र (UN) का आरोप है कि खदान से मिलने वाली आय का उपयोग विद्रोह को फंड करने में किया जा रहा है हालांकि पड़ोसी देश रवांडा की सरकार इन आरोपों से इनकार करती है। रुबाया से निकलने वाला कोल्टन दुनिया की लगभग पंद्रह प्रतिशत सप्लाई देता है जिसका उपयोग मोबाइल फोन कंप्यूटर एयरोस्पेस और गैस टरबाइन उद्योग में होता है जिससे इस हादसे का वैश्विक प्रभाव भी बढ़ जाता है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षित खनन नियमों और मानवीय राहत की तत्काल मांग भी उठाई है।