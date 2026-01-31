31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जिस बच्चे को गोद लिया, उसी ने 16 साल की उम्र में मां को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला, चौंका देगी वजह

ओक्लाहोमा के एडमंड (लोगन काउंटी) में 16 साल के गोद लिए बेटे जॉर्डन वीम्स ने अपनी 49 वर्षीय गोद ली मां स्प्रिंग वीम्स की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 31, 2026

Murder News

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

अमेरिका के ओक्लाहोमा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। एक गोद लिए हुए लड़के ने अपनी मां को कथित तौर पर घर में हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला। उस पर हत्या के बाद शव को कूड़ेदान में फेंकने का भी आरोप है।

लड़के की उम्र 16 साल बताई जा रही है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने 49 साल की स्प्रिंग वीम्स की हत्या उनके एडमोंड हवेली में की। बताया जा रहा है कि आरोप बार बार घर से भाग जाता था।

इससे तंग आकर मां ने उसे सजा के तौर पर नारंगी रंग का जेल जैसा जंपसूट पहनने के लिए मजबूर किया था। इससे बौखलाकर लड़के ने महिला की हत्या कर दी।

किचन से निकलते ही मां पर बोला हमला

पुलिस ने बताया कि आरोपी काफी गुस्से में था। उसने गैरेज से एक हथौड़ा निकाला, फिर जैसे ही मां किचन से बाहर निकली, उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया। मौत के बाद महिला के शव को एक कूड़ेदान में डालकर सड़क के किनारे फेंक दिया।

वीम्स के लापता होने की बात सबसे पहले तब सामने आई जब मंगलवार को उनका सगा बच्चा घर पहुंचा। उसे पता चला कि वह वहां नहीं है। लड़के ने अपने गोद लिए हुए भाई से पूछा कि मां कहां है।

सवाल पूछने पर आरोपी ने क्या दिया जवाब?

किशोर ने जवाब दिया कि वह अपनी बहन की नए बच्चे की मदद करने गई है, लेकिन वीम्स की कार अभी भी पार्किंग में खड़ी थी और वह फोन का जवाब नहीं दे रही थी।

जब मां अगले दिन तक वापस नहीं लौटी, तो सगे बेटे ने अपने पिता को घर बुलाया और बताया कि कुछ ठीक नहीं है। जब पिता पहुंचे, तो उन्हें भी वही कहानी बताई गई कि वीम्स परिवार की मदद करने के लिए शहर से बाहर गई हैं।

इसके बाद, उन्होंने पुलिस को महिला के लापता होने की सूचना दी। पुलिस के सामने पिता ने गोद लिए हुए बेटे से बात की, जिसने घबराकर सबकुछ उगल दिया। उसने अपने पिता को बताया कि उसने मां को हथौड़े से मार डाला है और वह सड़क पर कूड़ेदान में है।

पुलिस ने बताया कि लड़के ने महिला पर तब तक हमला किया जब तक वह हिलना बंद नहीं हो गई। इसके बाद शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपराध से पहले अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी थी।

अक्सर रात में भाग जाया करता था लड़का

बता दें कि लड़का रात में अक्सर घर से भाग जाया करता था। जिससे तंग आकर महिला ने उसके कपड़े और बेड हटा दिए थे। उसे सजा के तौर पर नारंगी रंग का जंपसूट पहनने के लिए मजबूर किया था 'ताकि उसे दिखाया जा सके कि अगर वह ठीक से व्यवहार नहीं करेगा तो कैदी के रूप में जीवन कैसा हो सकता है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप की ‘टैरिफ डिप्लोमेसी’: रूस से दूर कर क्या भारत को चीन का विकल्प बनाना चाहता है अमेरिका
कारोबार
Trump Tariff Policy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 08:10 am

Hindi News / World / जिस बच्चे को गोद लिया, उसी ने 16 साल की उम्र में मां को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला, चौंका देगी वजह
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एपस्टीन फाइल्स का आखिरी खुलासा: लाखों दस्तावेज और वीडियो अमेरिकी वेबसाइट पर जारी

Jeffrey Epstein Case
विदेश

ईरान का अमेरिका को दो टूक: ‘दबाव में परमाणु वार्ता मंजूर नहीं, हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा’

Abbas Araghchi
विदेश

कनाडा को तोड़ने की साजिश? अल्बर्टा नेताओं और ट्रंप प्रशासन की गुप्त बातचीत से उठे सवाल

Donald Trump
विदेश

कुदरत का कोहराम: साल 2026 की शुरुआत ही ‘एक्सट्रीम वेदर’ के नाम, WMO ने दी चेतावनी

Extreme Weather
विदेश

'10 साल की बच्चियों की शादी कराऊंगा' बोले मौलाना फजलुर रहमान, बाल विवाह पर बड़ा बवाल!

Maulana Fazlur Rehman
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.