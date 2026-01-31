जिस बच्चे को गोद लिया, उसी ने 16 साल की उम्र में मां को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला, चौंका देगी वजह

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
अमेरिका के ओक्लाहोमा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। एक गोद लिए हुए लड़के ने अपनी मां को कथित तौर पर घर में हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला। उस पर हत्या के बाद शव को कूड़ेदान में फेंकने का भी आरोप है।
लड़के की उम्र 16 साल बताई जा रही है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने 49 साल की स्प्रिंग वीम्स की हत्या उनके एडमोंड हवेली में की। बताया जा रहा है कि आरोप बार बार घर से भाग जाता था।
इससे तंग आकर मां ने उसे सजा के तौर पर नारंगी रंग का जेल जैसा जंपसूट पहनने के लिए मजबूर किया था। इससे बौखलाकर लड़के ने महिला की हत्या कर दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी काफी गुस्से में था। उसने गैरेज से एक हथौड़ा निकाला, फिर जैसे ही मां किचन से बाहर निकली, उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया। मौत के बाद महिला के शव को एक कूड़ेदान में डालकर सड़क के किनारे फेंक दिया।
वीम्स के लापता होने की बात सबसे पहले तब सामने आई जब मंगलवार को उनका सगा बच्चा घर पहुंचा। उसे पता चला कि वह वहां नहीं है। लड़के ने अपने गोद लिए हुए भाई से पूछा कि मां कहां है।
किशोर ने जवाब दिया कि वह अपनी बहन की नए बच्चे की मदद करने गई है, लेकिन वीम्स की कार अभी भी पार्किंग में खड़ी थी और वह फोन का जवाब नहीं दे रही थी।
जब मां अगले दिन तक वापस नहीं लौटी, तो सगे बेटे ने अपने पिता को घर बुलाया और बताया कि कुछ ठीक नहीं है। जब पिता पहुंचे, तो उन्हें भी वही कहानी बताई गई कि वीम्स परिवार की मदद करने के लिए शहर से बाहर गई हैं।
इसके बाद, उन्होंने पुलिस को महिला के लापता होने की सूचना दी। पुलिस के सामने पिता ने गोद लिए हुए बेटे से बात की, जिसने घबराकर सबकुछ उगल दिया। उसने अपने पिता को बताया कि उसने मां को हथौड़े से मार डाला है और वह सड़क पर कूड़ेदान में है।
पुलिस ने बताया कि लड़के ने महिला पर तब तक हमला किया जब तक वह हिलना बंद नहीं हो गई। इसके बाद शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपराध से पहले अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी थी।
बता दें कि लड़का रात में अक्सर घर से भाग जाया करता था। जिससे तंग आकर महिला ने उसके कपड़े और बेड हटा दिए थे। उसे सजा के तौर पर नारंगी रंग का जंपसूट पहनने के लिए मजबूर किया था 'ताकि उसे दिखाया जा सके कि अगर वह ठीक से व्यवहार नहीं करेगा तो कैदी के रूप में जीवन कैसा हो सकता है।
