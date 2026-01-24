ट्रंप की ‘टैरिफ डिप्लोमेसी’: रूस से दूर कर क्या भारत को चीन का विकल्प बनाना चाहता है अमेरिका

Geopolitical Shift: दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के बीच भारत एक बार फिर कूटनीति के केंद्र में है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के करीबियों से छन कर आ रही खबरें संकेत दे रही हैं कि अमेरिका, भारत को एक बड़ा 'ऑफर' (US India Trade Deal) देने की तैयारी में है। रणनीति साफ है: यदि भारत रूस से तेल (Russian Oil Import) का मोह छोड़ता है, तो अमेरिका न केवल 25% टैरिफ हटाएगा, बल्कि भारत को 'अगला चीन' (Global Manufacturing Hub) बनाने में पूरी मदद करेगा।