5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Gold-Silver Price: सोना हुआ धड़ाम, चांदी भी लुढ़की; खरीदारों को जबरदस्त फायदा

Bullion Market:सराफा बाजार में ऐतिहासिक उथल-पुथल, चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज। सोना भी हुआ सस्ता, निवेशकों में मची खलबली, जानें ताजा अपडेट।

भारत

image

MI Zahir

Feb 05, 2026

Gold Silver Rate

सोने चांदी के भाव। ( फोटो: AI)

Gold Silver Rates: शादियों के सीजन में जेवरात खरीदने वालों के लिए यह दिन अहम रहा। कमोडिटी बाजार के इतिहास में गुरुवार का कारोबारी सत्र (Trading Session) भारी उथल-पुथल वाले दिनों में गिना जाएगा। आज MCX पर सोने और चांदी की चाल (MCX Silver Price )ने निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दीं। जहां चांदी (Silver) एक समय भारी गिरावट के साथ औंधे मुंह गिर गई (Silver Price Plummet), वहीं सोने (Gold) ने निचले स्तरों से शानदार 'कमबैक' करते हुए (Gold Rate Drop) निवेशकों को चौंका दिया। आज का बाजार 'ट्रेडर्स' के लिए किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रहा।

सोने की 'दहाड़': 5,000 रुपये की रिकवरी सोने की कहानी(Bullion Market Turmoil)

आज चांदी से थोड़ी अलग और राहत देने वाली रही। एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल 2026 कॉन्ट्रैक्ट (April Expiry) ₹1,51,948 पर खुला और दबाव में आकर ₹1,48,455 के निचले स्तर तक फिसल गया। उस वक्त बाजार में पैनिक का माहौल था। लेकिन, निचले स्तरों पर स्मार्ट निवेशकों ने खरीदारी (Value Buying) शुरू की और सोना एक झटके में रिकवर होकर ₹1,53,000 के करीब पहुंच गया। इंट्राडे (Intraday) में सोने ने अपने लोअर लेवल से 5,000 रुपये से ज्यादा की रिकवरी दिखाई है। फिलहाल सोना -0.40% से +0.36% के बीच मामूली बदलाव के साथ अपनी दिशा तलाश रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोना अभी भी $4,900 प्रति औंस के मजबूत स्तर पर बना हुआ है।

चांदी में 'ब्लडबाथ': 19,000 रुपये तक की गिरावट

आज सबसे ज्यादा एक्शन चांदी में देखने को मिला। एमसीएक्स पर चांदी का मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट (March Expiry) ₹2,58,096 के स्तर पर खुला था, लेकिन देखते ही देखते इसमें भारी बिकवाली हावी हो गई। चांदी लुढ़ककर दिन के निचले स्तर (Day's Low) ₹2,39,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। हालांकि, बाद में थोड़ी खरीदारी लौटी और भाव ₹2,50,000 से ₹2,52,000 के बीच ट्रेड करते दिखे। कुल मिलाकर, चांदी में आज 6.5% से 7% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो रुपये के लिहाज से करीब 17,000 से 19,000 रुपये की कमी है। ग्लोबल मार्केट में भी चांदी $78-$80 प्रति औंस के आसपास संघर्ष कर रही है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत ?

आज की चाल बताती है कि बाजार में 'Buy on Dips' (गिरावट पर खरीदारी) की रणनीति काम कर रही है।

चांदी: भारी गिरावट के बावजूद ₹2,50,000 के ऊपर टिकना यह संकेत है कि निचले स्तरों पर खरीदार मौजूद हैं।

सोना: इतनी बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी दिखाना सोने की मजबूती (Resilience) को दर्शाता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह अच्छा रिटर्न पाने का मौका हो सकता है।

कमोडिटी एक्सपर्ट्स ने आज के बाजार पर कहा:

अजय केडिया (केडिया कमोडिटी): "बाजार में आज अत्यधिक वोलेटिलिटी (Volatility) थी। सोने में ₹1,48,000 के पास मिला सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि बुल रन (Bull Run) अभी खत्म नहीं हुआ है।"

तकनीकी विश्लेषक: "चांदी में ₹2,39,000 का लो एक बड़ा सपोर्ट ज़ोन बन सकता है। रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स के लिए यह एंट्री का मौका हो सकता है।"

अब आगे क्या होगा ?

बाजार बंद होने तक (रात 11:30 बजे) यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चांदी ₹2,52,000 के ऊपर क्लोजिंग दे पाती है या नहीं। अगर क्लोजिंग अच्छी रही, तो कल बाजार में फिर से तेजी लौट सकती है। निवेशकों की नजरें अमेरिकी मार्केट के खुलने पर भी टिकी हैं।

सोना चांदी खरीदने के लिए आज का दिन

आज का दिन 'इंट्राडे ट्रेडर्स' के लिए जैकपॉट साबित हुआ। जिन ट्रेडर्स ने ₹1,48,500 के आसपास सोना खरीदा होगा, उन्होंने कुछ ही घंटों में प्रति 10 ग्राम पर 4,000-5,000 रुपये का मुनाफा कमा लिया। वहीं, स्टॉपलॉस न लगाने वाले कई छोटे निवेशकों को चांदी की भारी गिरावट में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। यह दिन सिखाता है कि बाजार में 'स्टॉपलॉस' कितना जरूरी है।

संबंधित विषय:

Business news

Gold Silver Price News

Updated on:

05 Feb 2026 07:41 pm

Published on:

05 Feb 2026 07:40 pm

Hindi News / Business / Gold-Silver Price: सोना हुआ धड़ाम, चांदी भी लुढ़की; खरीदारों को जबरदस्त फायदा

