Gold-Silver Price: सोना हुआ धड़ाम, चांदी भी लुढ़की; खरीदारों को जबरदस्त फायदा

आज चांदी से थोड़ी अलग और राहत देने वाली रही। एमसीएक्स पर सोने का अप्रैल 2026 कॉन्ट्रैक्ट (April Expiry) ₹1,51,948 पर खुला और दबाव में आकर ₹1,48,455 के निचले स्तर तक फिसल गया। उस वक्त बाजार में पैनिक का माहौल था। लेकिन, निचले स्तरों पर स्मार्ट निवेशकों ने खरीदारी (Value Buying) शुरू की और सोना एक झटके में रिकवर होकर ₹1,53,000 के करीब पहुंच गया। इंट्राडे (Intraday) में सोने ने अपने लोअर लेवल से 5,000 रुपये से ज्यादा की रिकवरी दिखाई है। फिलहाल सोना -0.40% से +0.36% के बीच मामूली बदलाव के साथ अपनी दिशा तलाश रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोना अभी भी $4,900 प्रति औंस के मजबूत स्तर पर बना हुआ है।