Gold Silver Price Today: जबरदस्त उछाल से 4 लाख के करीब चांदी, सोने में भी आज भारी तेजी, जानिए क्या हो गए भाव

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के भाव भारी बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखाई दिए। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह सोने का भाव 1.83 फीसदी या 3,079 रुपये की बढ़त के साथ 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। भू-राजनीतिक तनाव, डॉलर में गिरावट और मजबूत हाजिर मांग के चलते सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स में 0.30 फीसदी की गिरावट आई है। इससे दूसरी करेंसीज में सोने खरीदना किफायती हो गया है।