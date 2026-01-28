28 जनवरी 2026,

बुधवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: जबरदस्त उछाल से 4 लाख के करीब चांदी, सोने में भी आज भारी तेजी, जानिए क्या हो गए भाव

Gold Silver Price Today: डॉलर में गिरावट और मजबूत हाजिर मांग के चलते सोने-चांदी की कीमतों में आज बुधवार को भी भारी तेजी देखी जा रही है। चांदी की कीमत धीरे-धीरे 4 लाख के करीब पहुंच रही है।

भारत

Pawan Jayaswal

Jan 28, 2026

Gold Silver Price Today

चांदी में आज भी भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में दोनों कीमती धातुओं के भाव भारी बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखाई दिए। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार सुबह सोने का भाव 1.83 फीसदी या 3,079 रुपये की बढ़त के साथ 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। भू-राजनीतिक तनाव, डॉलर में गिरावट और मजबूत हाजिर मांग के चलते सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स में 0.30 फीसदी की गिरावट आई है। इससे दूसरी करेंसीज में सोने खरीदना किफायती हो गया है।

चांदी में आज भी जबरदस्त तेजी

चांदी की कीमतों में उछाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को भी चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 3.99 फीसदी या 14,221 रुपये की बढ़त के साथ 3,70,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोने का भाव 2.90 फीसदी या 148.30 डॉलर की बढ़त के साथ 5,268.90 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 1.12 फीसदी या 58.15 डॉलर की बढ़त के साथ 5,238.31 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में आज बुधवार को जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 8.46 फीसदी या 9.04 डॉलर की भारी-भरकम तेजी के साथ 115 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 2.78 फीसदी या 3.11 डॉलर की बढ़त के साथ 115.19 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

