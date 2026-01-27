27 जनवरी 2026,

कारोबार

क्या सच में SBI PO को मिलती है इतनी सैलरी ? वायरल वीडियो का सच जानें

3 min read

Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 27, 2026

SBI PO Salary 2026

एसबीआई के पीओ को बहुत अधिक वेतन मिलता है। (प्रतीकात्मक फोटो: AI)

Probationary-Officer: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) हमेशा से एक सपना रहा है, लेकिन हाल ही में एक बैंक अधिकारी ने अपनी सैलरी का खुलासा कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इंस्टाग्राम पर एक महिला एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) ने अपनी मासिक आय का जो ब्यौरा दिया है, वह देख कर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग इतनी ऊंची सैलरी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, वहीं लाखों परीक्षार्थी इसे देख कर बहुत प्रेरित हो रहे हैं।

ढाई साल की नौकरी और शानदार पैकेज

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करने वाली इस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने साल 2022 में बैंक परीक्षा पास की थी। पिछले ढाई साल से एसबीआई में पीओ के रूप में काम करते हुए उनकी मासिक आय लगभग 95,000 रुपये (In-hand) तक पहुंच गई है। यह राशि केवल वेतन तक ही सीमित नहीं है; इसके साथ मिलने वाले अन्य भत्ते इसे और भी आकर्षक बनाते हैं।

भत्ते मिला कर आय 1.25 लाख के पार!

अधिकारी ने बताया कि 95,000 रुपये की सैलरी के अलावा उन्हें रहने के लिए 18,500 रुपये का किराया (Leased Accommodation) और लगभग 11,000 रुपये के अन्य भत्ते मिलते हैं। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए, तो एक एसबीआई पीओ की कुल मासिक आय 1.25 लाख रुपये के आसपास बैठती है। यह आंकड़ा उन लोगों के लिए चौंकाने वाला है जो बैंकिंग क्षेत्र में शुरुआती वेतन को कम समझते थे।

सर्टिफिकेशन का जादू: कैसे बढ़ी इतनी सैलरी ?

वीडियो में यह भी साफ बताया गया है कि यह वेतन केवल वार्षिक इंक्रीमेंट का नतीजा नहीं है। इसमें JAIIB (जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स) और CAIIB (सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स) जैसी बैंकिंग परीक्षाओं की बड़ी भूमिका है। इन परीक्षाओं को पास करने पर बैंक कर्मचारियों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलते हैं। संबंधित अधिकारी को अब तक कुल 5 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं, जिनमें दो वार्षिक और तीन सर्टिफिकेशन आधारित हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी 'कोल्ड वॉर'

इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। जहाँ कुछ लोग इसे "दिखावा" बता रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में छात्र इसे सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "बरसों की मेहनत और कठिन परीक्षाओं के बाद अगर कोई अपनी सफलता शेयर कर रहा है, तो यह प्रेरणा है।" वहीं, कुछ यूजर्स ने इस बात पर हैरानी जताई कि क्या वास्तव में बैंकिंग में इतनी जल्दी इतना वेतन संभव है।

यह सैलरी सम्मानजनक है, लेकिन वर्किंग ऑवर्स भी समझें

इस खुलासे पर बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि एसबीआई में काम का दबाव (Work Pressure) बहुत अधिक होता है, इसलिए बैंक अपने अधिकारियों को अन्य बैंकों की तुलना में बेहतर रुपये देता है। कई पूर्व बैंकर्स ने टिप्पणी की है कि यह सैलरी सम्मानजनक है, लेकिन इसके पीछे की जिम्मेदारी और वर्किंग ऑवर्स को भी समझना चाहिए।

आवेदकों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना

इस वीडियो के बाद इंटरनेट पर JAIIB और CAIIB परीक्षाओं के बारे में सर्च बढ़ गई है। आने वाले समय में एसबीआई पीओ भर्ती के लिए आवेदकों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। कोचिंग संस्थानों ने भी इस सैलरी स्लिप को अपने मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है।

बैंकिंग सेक्टर में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' एक बड़ी चुनौती

बहरहाल, इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि उच्च वेतन के बावजूद बैंकिंग सेक्टर में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई कर्मचारी अक्सर सोशल मीडिया पर काम के बोझ और मानसिक तनाव की शिकायत करते हैं। यह वीडियो एक बहस को जन्म देता है कि क्या मोटी सैलरी काम के भारी दबाव की भरपाई कर सकती है?

Published on:

27 Jan 2026 07:47 pm

Hindi News / Business / क्या सच में SBI PO को मिलती है इतनी सैलरी ? वायरल वीडियो का सच जानें

