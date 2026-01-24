भारत को लेकर ट्रंप के तेवर में आई नरमी , 25% टैरिफ हटाने की तैयारी में अमेरिका, क्या है इसकी वजह ?

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें करीब 25 फीसदी टैरिफ को राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रॉक्ल टैरिफ कहकर लगाया है। वहीं, रूसी तेल खरीदने पर 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की थी। जो 1 अगस्त से लागू है। वहीं, अमेरिका व यूरोपीय देशों ने रूसी तेल को लेकर प्राइस कैप भी लागू किया है। जनवरी 2026 तक यह कैप लगभग 47.60 डॉलर प्रति बैरल है, जिसे 1 फरवरी 2026 से घटाकर 44.10 डॉलर किया जाएगा। यदि रूसी तेल विपनन कंपनियां इससे कम कीमत पर तेल बेचेंगी तो उस पर बीमा, शिपिंग और फाइनेंस जैसी सेवाएं नहीं दी जाएंगी।