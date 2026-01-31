चांद पर होटल के लिए बुकिंग शुरू, 92 करोड़ हो सकता है एक रात का किराया

चांद पर बने इस होटल में रुकने के इच्छुक आवेदकों को दो श्रेणियों में बुकिंग का ऑप्शन दिया गया है। अनुभव के आधार पर उन्हें 2,50,000 डॉलर (लगभग 2.3 करोड़ रुपए) या 1 मिलियन डॉलर (करीब 9.2 करोड़ रुपए) की डिपॉज़िट राशि जमा करनी होगी। हालांकि रहने की अंतिम कीमत 100 लाख डॉलर (लगभग 92 करोड़ रुपए) प्रति स्टे होने की उम्मीद है जो एक रात का खर्च होगा। खास बात यह है कि केवल आवेदन पर विचार किए जाने के लिए ही 1,000 डॉलर (करीब 92 हज़ार रूपए) की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 तक मंगल पर झंडा फहराने का संकल्प लिया है।