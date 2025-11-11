Paytm ने पेश किया नया एआई-पावर्ड डिजाइन ऐप, रियल गोल्ड रिवॉर्ड्स और 15 से ज्यादा नई सुविधाएं

Paytm ने बदलाव करते हुए नया एआई-पावर्ड डिजाइन ऐप लॉन्च किया है। पेमेंट के साथ ही कई सेवाएं देने वाली डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm(वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) ने अपने प्रमुख ऐप का पूरी तरह नया संस्करण लॉन्च किया है। नए ऐप में AI आधारित कई स्मार्ट फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो रोजमर्रा के लेन-देन को अधिक सरल, तेज और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार बनाते हैं। पेटीएम का यह नया ऐप एक साफ-सुथरे यूजर इंटरफेस और 15 से अधिक नए फीचर्स के साथ आया है। यह न केवल देश के यूजर्स के लिए बल्कि 12 देशों के NRI के लिए भी पेमेंट एक्सपीरियंस को तेज और बढ़िया बनाता है।