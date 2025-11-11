Paytm ने पेश किया नया एआई-पावर्ड डिजाइन ऐप, रियल गोल्ड रिवॉर्ड्स और 15 से ज्यादा नई सुविधाएं

Paytm Launches New AI Powered Design App(Image-Freepik)
Paytm ने बदलाव करते हुए नया एआई-पावर्ड डिजाइन ऐप लॉन्च किया है। पेमेंट के साथ ही कई सेवाएं देने वाली डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm(वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) ने अपने प्रमुख ऐप का पूरी तरह नया संस्करण लॉन्च किया है। नए ऐप में AI आधारित कई स्मार्ट फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो रोजमर्रा के लेन-देन को अधिक सरल, तेज और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार बनाते हैं। पेटीएम का यह नया ऐप एक साफ-सुथरे यूजर इंटरफेस और 15 से अधिक नए फीचर्स के साथ आया है। यह न केवल देश के यूजर्स के लिए बल्कि 12 देशों के NRI के लिए भी पेमेंट एक्सपीरियंस को तेज और बढ़िया बनाता है।
कंपनी ने बताया कि नया AI एआई तकनीक पर आधारित है, जो यूजर्स की खर्च करने की आदतों को समझता है, ट्रांजैक्शन को अपने आप वर्गीकृत करता है और खर्च से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा(Vijay Shekhar Sharma) ने भी अपनी बात रखी है।
पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा, “हमने नए पेटीएम ऐप को बेहतर डिजाइन, एआई-आधारित अनुभव और कई इनोवेशन के साथ तैयार किया है, जो इसे देश का सबसे स्मार्ट पेमेंट ऐप बनाता है। अब ऐप आपके खर्च को समझेगा, उसे अपने आप व्यवस्थित करेगा और साथ ही हर पेमेंट पर ‘गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड’ देगा, जिसे असली डिजिटल गोल्ड में बदला जा सकेगा।”
नए ऐप में Reminders फीचर भी जोड़ा गया है, जो यूजर्स को किसी भी जरूरी पेमेंट से पहले 'अलर्ट नोटिफिकेशन' भेजता है। यह फीचर ट्यूशन फीस, घर का किराया या बिजली बिल जैसे नियमित खर्चों की पहचान कर लेता है और समय पर पेमेंट की याद दिलाता है, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन मिस न हो।
