टेडी बियर ने की गंदी बात… कहीं आपके बच्चे के हाथ में भी तो नहीं ऐसा खतरनाक खिलौना?

अमेरिका में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिसने स्मार्ट टॉयज की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहां कुम्मा (Kumma) नाम का एक AI टेडी बियर काफी चर्चा में रहा है। यह खिलौना OpenAI के मॉडल पर आधारित था, यानी इसमें बात करने की समझ थी। लेकिन, बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के बजाय, इस टेडी बियर ने हिंसक और अश्लील बातें करनी शुरू कर दीं।