टेक्नोलॉजी

बजट 5G फोन की तलाश है? बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी के साथ कल आ रहा है Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G भारत में लॉन्च हो रहा है। यहां जानिये Redmi 15C 5G Price in India, Launch Date, 6000mAh Battery, Camera और Full Specifications के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 02, 2025

Redmi 15C 5G India Launch

Redmi 15C 5G India Launch (Image: Redmi)

Redmi 15C 5G India Launch: अगर आप काफी समय से एक ऐसे बजट स्मार्टफोन के इंतजार में थे जो 5G भी हो और जिसकी बैटरी बार-बार चार्ज करने का झंझट भी रहे तो आपकी तलाश शायद खत्म होने वाली है। Redmi अपना नया फोन Redmi 15C 5G भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च करने जा रहा है।

लॉन्च से ठीक पहले, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक पेज लाइव कर दिया है और Amazon की लिस्टिंग ने भी इस फोन की कई अहम जानकारियां कन्फर्म कर दी हैं। तो चलिए, बिना किसी तकनीकी उलझन के आसान भाषा में समझते हैं कि इस फोन में क्या खास होने वाला है।

Redmi 15C 5G की डिस्प्ले कैसा होगा?

Redmi ने यह साफ कर दिया है कि यह फोन भारत में तीन कलर्स में आएगा, जो डस्क पर्पल, मूनलाइट ब्लू और मिडनाइट ब्लैक होंगे।लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह इसकी स्क्रीन है। इसमें 6.9 इंच की काफी बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है। अगर आप वीडियो देखने के शौकीन हैं तो यह साइज आपको पसंद आएगा। साथ ही, फोन चलाने में स्मूथ लगे इसके लिए इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि स्क्रीन आंखों के लिए भी आरामदायक रहेगी।

Redmi 15C 5G की बैटरी कैसी होगी?

आजकल हर कोई चाहता है कि फोन की बैटरी कम से कम पूरा दिन तो चले, जिसमें Redmi ने यहां बाजी मारने की कोशिश की है। इस फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसकी लाइफ भी बढ़िया होगी। मतलब, करीब 1000 बार चार्ज करने के बाद भी इसकी हेल्थ 80% तक बनी रहेगी।

Redmi 15C 5G परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

फोन के अंदर क्या है?

इसमें मीडियाटेक का 6300 चिपसेट लगा है। सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन Android 15 पर आधारित HyperOS 2 के साथ आएगा। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको सर्कल टू सर्च और कुछ नए AI फीचर्स भी मिलेंगे।

कैमरा से क्या उम्मीद करें?

हालांकि कंपनी ने अभी कैमरे के हर एक फीचर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुरानी लीक्स और ग्लोबल मार्केट को देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ है।

संभावना है कि इसमें पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। सामने की तरफ सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। यानी अगर आप बहुत भारी-भरकम फोटोग्राफी नहीं करते, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह सेटअप ठीक-ठाक रहेगा।

Redmi 15C 5G कीमत और उपलब्धता?

अब आते हैं मुद्दे की बात पर जेब पर कितना असर पड़ेगा? आधिकारिक कीमत तो कल यानी 3 दिसंबर को ही पता चलेगी लेकिन मार्केट टिपिस्टर की मानें तो लीक्स की मानें तो 4GB रैम + 128GB स्टोरेज की कीमत करीब 12,499 रुपये, 6GB रैम + 128GB स्टोरेज की कीमत करीब 13,999 रुपये और 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत करीब 14,999 रुपये हो सकती है।

ये कीमतें अभी पक्की नहीं हैं, लेकिन Redmi अक्सर इसी प्राइस सेगमेंट में अपने फोन उतारता है। लॉन्च के बाद आप इसे अमेजन या Xiaomi की वेबसाइट से खरीद पाएंगे।

कुल मिलाकर, अगर आप एक बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी वाला फोन ढूंढ रहे हैं और बजट 15 हजार से कम है तो कल लॉन्च होने वाले इस फोन पर नजर रख सकते हैं।

Updated on:

02 Dec 2025 11:24 pm

Published on:

02 Dec 2025 11:23 pm

Hindi News / Technology / बजट 5G फोन की तलाश है? बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी के साथ कल आ रहा है Redmi 15C 5G

