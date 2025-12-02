बजट 5G फोन की तलाश है? बड़ी स्क्रीन और दमदार बैटरी के साथ कल आ रहा है Redmi 15C 5G

Redmi ने यह साफ कर दिया है कि यह फोन भारत में तीन कलर्स में आएगा, जो डस्क पर्पल, मूनलाइट ब्लू और मिडनाइट ब्लैक होंगे।लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह इसकी स्क्रीन है। इसमें 6.9 इंच की काफी बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है। अगर आप वीडियो देखने के शौकीन हैं तो यह साइज आपको पसंद आएगा। साथ ही, फोन चलाने में स्मूथ लगे इसके लिए इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि स्क्रीन आंखों के लिए भी आरामदायक रहेगी।