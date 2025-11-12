FASTag Rules Change 15 November: 15 नवंबर से बदलेगा टोल देने का तरीका, अगर कर दी ये गलती तो टोल प्लाजा पर भरना होगा डबल अमाउंट

इसी से राहत देने के लिए सरकार 15 नवंबर से सिस्टम में बदलाव कर रही है। नया नियम यह है कि अब आपको टोल पर भुगतान के लिए तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा। तीसरा ऑप्शन UPI पेमेंट सिस्टम है। अगर FASTag से पेमेंट फेल हो जाता है तो अब आप UPI यानि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म से भुगतान कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में आपको दोगुना टोल नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, अब आपको 1.25X गुना पेमेंट करना होगा। यानी बिना FASTag वाहनों को अब सामान्य दर से 25 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा।