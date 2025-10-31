Patrika LogoSwitch to English

Fastag इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, KYC के बाद अब करना होगा KYV वेरिफिकेशन, इसके बिना टोल पर नहीं चलेगा काम

FASTag KYV Verification: KYV की यह प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 7 दिन का समय लग सकता है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाने पर आपको आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पर इसका अपडेट मिल जाएगा।

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 31, 2025

Fastag New Rules 2025

Fastag New Rules 2025 (Image Source: X/NHAI)

FASTag KYV Verification: अगर आप भी Fastag यूजर हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। दरअसल, सरकार ने Fastag के गलत इस्तेमाल और होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। अक्सर सुनने में आता था कि लोग टोल बचाने के लिए Fastag का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ट्रक ड्राइवर कार के लिए बने Fastag का इस्तेमाल टोल पर कर रहे थे। इसी तरह के फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए सरकार ने KYV सिस्टम पेश किया है।

KYV के जरिए अब हर वाहन चालक को अपने वाहन के साथ Fastag को वेरिफाई करना होगा। आसान शब्दों में कहें तो, ये पक्का करना होगा कि जिस गाड़ी के लिए Fastag जारी हुआ है उसी पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने यह वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो Fastag होते हुए भी आप उसका इस्तेमाल टोल प्लाजा पर नहीं कर पाएंगे और आपको पूरा टोल शुल्क नकद में देना पड़ सकता है।

चलिए समझते हैं कि आप KYV कैसे कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी?

KYV के लिए कौन-से डाक्यूमेंट्स होंगे जरूरी?

KYV की प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इनकी डिजिटल कॉपी अपने पास जरूर रखें।

  • आपकी गाड़ी की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की स्कैन की हुई कॉपी।
  • VRN यानी वीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (गाड़ी का नंबर)।
  • गाड़ी का चेसिस नंबर।
  • आपके मोबाइल नंबर से लिंक Fastag की पूरी डिटेल्स।

ऐसे करें अपने Fastag का KYV वेरिफिकेशन

  • सबसे पहले, आपको अपने बैंकिंग ऐप (जिससे आपने Fastag लिया है) या फिर Fastag पोर्टल जैसे Paytm या ICICI Amazon, पर जाना होगा।
  • यहां आपको KYV या Fastag Verification का ऑप्शन सर्च करना होगा।
  • इसके बाद, ऐप या पोर्टल पर बताए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना होगा।
  • अब आपको अपनी गाड़ी की कुछ साफ तस्वीरें अलग-अलग एंगल से अपलोड करनी होंगी।
  • सबसे जरूरी, एक फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पर लगा Fastag बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। यह इस बात का सबूत होगा कि Fastag उसी गाड़ी पर लगा है जिसका आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं।
  • इसके अलावा, आपको अपनी RC की स्कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
  • जब आप सब कुछ अपलोड कर दें, तो Send या जमा करें ऑप्शन पर टैप कर दें।

KYV की यह प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 7 दिन का समय लग सकता है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाने पर आपको आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पर इसका अपडेट मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने बैंकिंग ऐप या Fastag पोर्टल पर KYV का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस KYV को लाने का मुख्य कारण Fastag का दुरुपयोग रोकना है। अब यह वेरिफिकेशन हर तीन साल बाद दोहराना पड़ेगा। यह इसलिए किया जाएगा ताकि लगातार यह सुनिश्चित किया जा सके कि Fastag का उपयोग उसी वाहन के लिए हो रहा है जिसके लिए वह जारी किया गया था।

31 Oct 2025 11:16 am

Hindi News / Technology / Fastag इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, KYC के बाद अब करना होगा KYV वेरिफिकेशन, इसके बिना टोल पर नहीं चलेगा काम

