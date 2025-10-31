Fastag इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर, KYC के बाद अब करना होगा KYV वेरिफिकेशन, इसके बिना टोल पर नहीं चलेगा काम

FASTag KYV Verification: अगर आप भी Fastag यूजर हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। दरअसल, सरकार ने Fastag के गलत इस्तेमाल और होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। अक्सर सुनने में आता था कि लोग टोल बचाने के लिए Fastag का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ट्रक ड्राइवर कार के लिए बने Fastag का इस्तेमाल टोल पर कर रहे थे। इसी तरह के फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए सरकार ने KYV सिस्टम पेश किया है।