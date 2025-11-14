FASTag अचानक फेल हो जाए तो क्या करें? टोल पर डबल पैसे देने से बचने के आसान तरीके

What to Do If FASTag Is Not Working (Image: IHMCL)
What to Do If FASTag Is Not Working: हाईवे पर FASTag फेल होना अब भी एक आम समस्या है। कई बार टोल प्लाजा पर पहुंचकर टैग स्कैन नहीं होता, पेमेंट फेल हो जाता है या बैलेंस होने के बावजूद सिस्टम टैग को “इनवैलिड” दिखा देता है। NHAI और IHMCL के अनुसार FASTag फेल होने के ज्यादातर मामले बैलेंस की कमी, अधूरी KYC या टैग की गलत पोजिशनिंग से जुड़े होते हैं। हाल ही में जारी पीआईबी की एक प्रेस रिलीज में सरकार ने बताया है कि FASTag फेल होने पर अब टोल पर UPI पेमेंट का विकल्प मिलेगा जिससे कैश के मुकाबले कम चार्ज देना पड़ता है।
चलिए जानते हैं कि FASTag फेल होने पर आपको क्या-क्या करना चाहिए और किस स्थिति में कौन सा उपाय सबसे सही रहेगा।
IHMCL के अनुसार FASTag फेल होने की सबसे बड़ी वजह लो बैलेंस है। टैग सही काम कर रहा होता है लेकिन वॉलेट में पर्याप्त रकम न होने से सिस्टम उसे स्कैन नहीं करता है। बैलेंस चेक करने के सबसे आसान तरीके - MyFASTag ऐप, बैंक का FASTag सेक्शन या टोल एंट्री पर आने वाले SMS हैं। अगर बैलेंस कम दिखे तो तुरंत रिचार्ज कर दें, क्योंकि ज्यादातर फेलियर इसी कारण से होते हैं।
NHAI गाइडलाइन के मुताबिक, टैग हमेशा फ्रंट ग्लास के बीच वाले हिस्से में साफ सतह पर चिपकाया जाना चाहिए। अगर टैग थोड़ा टेढ़ा है, दरार वाले शीशे पर लगा है या धूल-मिट्टी से ढका है तो स्कैनर उसे पढ़ नहीं पाता है। टोल के पास आते समय शीशा एक बार साफ कर लें और देख लें कि टैग सीधा और ठीक स्थिति में लगा है या नहीं। इससे अक्सर स्कैन फेल की दिक्कत तुरंत दूर हो जाती है।
IHMCL का कहना है कि जिन FASTag की KYC पूरी नहीं होती है वे सिस्टम से अपने-आप ब्लॉक हो जाते हैं और टोल पर स्कैन नहीं होते। इसलिए KYC स्टेटस समय-समय पर जांचना जरूरी है। आप MyFASTag ऐप, बैंक वेबसाइट या Paytm-PhonePe के FASTag सेक्शन में KYC की स्थिति देख सकते हैं। अगर 'KYC Pending' दिखे तो उसे तुरंत अपडेट करें वरना बैलेंस होने के बावजूद टैग स्कैन नहीं होगा।
सरकार 15 नवंबर से FASTag नियमों में बदलाव लागू कर रही है। अब FASTag फेल होने पर टोल पर UPI पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा यह है कि आपको कैश की तरह दोगुना टोल नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, टोल राशि से 25% ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। नए नियम के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
अगर FASTag फटा हुआ है, धूप में खराब हो गया है या उसकी चिप डैमेज हो चुकी है तो वह स्कैन नहीं होगा। ऐसे मामलों में टैग बार-बार फेल दिखाता है और आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। इस स्थिति में नया FASTag लेना सबसे सही विकल्प है। आप नया टैग बैंक से या Paytm, Amazon Pay, PhonePe जैसे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। अधिकृत POS केंद्रों पर भी टैग मिल जाता है। नया टैग कुछ मिनटों में एक्टिव होकर उपयोग में आ जाता है।
NHAI की SOP के अनुसार, हर टोल प्लाज़ा पर हैंड-हेल्ड स्कैनर होना चाहिए। यदि गाड़ी के अंदर लगा FASTag स्कैन न हो, तो कर्मचारी हैंड-हेल्ड डिवाइस से टैग को अलग से स्कैन कर सकता है। अगर फिर भी रीडिंग न मिले, तो वाहन नंबर से FASTag ID निकालकर भुगतान की पुष्टि की जाती है। मतलब, सिर्फ एक बार स्कैन न होने पर आपको तुरंत कैश देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
अगर FASTag लगातार फेल हो रहा है, तो अक्सर समस्या बैंक या बैकएंड सर्वर में होती है। ऐसी स्थिति में अपने बैंक की कस्टमर केयर से संपर्क करें। इसके अलावा IHMCL हेल्पलाइन 1033 पर भी FASTag से जुड़े मामलों में मदद मिलती है। MyFASTag ऐप में भी शिकायत दर्ज करने का विकल्प मौजूद है।
कई बार रिचार्ज के बाद भी FASTag वॉलेट में बैलेंस तुरंत नहीं दिखता। यह समस्या बैंक सर्वर स्लो होने या NPCI सेटेलमेंट में देरी की वजह से होती है। कभी-कभी MyFASTag ऐप पुराना डेटा दिखाता रहता है और बैलेंस जुड़ चुका होता है, लेकिन ऐप उसे अपडेट नहीं करता। अधूरी KYC या टैग ID-वाहन नंबर मिसमैच के कारण भी रिचार्ज अपडेट होने में देरी देखी जाती है।
यदि बैलेंस तुरंत न दिखे, तो बैंक ऐप में बैलेंस चेक करना सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि MyFASTag अक्सर देर से रिफ्रेश होता है। अगर एक घंटे बाद भी बैलेंस अपडेट न हो, तो बैंक या IHMCL से शिकायत कर सकते हैं।
