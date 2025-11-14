FASTag अचानक फेल हो जाए तो क्या करें? टोल पर डबल पैसे देने से बचने के आसान तरीके

What to Do If FASTag Is Not Working: हाईवे पर FASTag फेल होना अब भी एक आम समस्या है। कई बार टोल प्लाजा पर पहुंचकर टैग स्कैन नहीं होता, पेमेंट फेल हो जाता है या बैलेंस होने के बावजूद सिस्टम टैग को “इनवैलिड” दिखा देता है। NHAI और IHMCL के अनुसार FASTag फेल होने के ज्यादातर मामले बैलेंस की कमी, अधूरी KYC या टैग की गलत पोजिशनिंग से जुड़े होते हैं। हाल ही में जारी पीआईबी की एक प्रेस रिलीज में सरकार ने बताया है कि FASTag फेल होने पर अब टोल पर UPI पेमेंट का विकल्प मिलेगा जिससे कैश के मुकाबले कम चार्ज देना पड़ता है।