Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Bike Pre Delivery Inspection Checklist: नई बाइक लेने जा रहे हैं? डिलीवरी से पहले जरूर जरूर चेक करें ये चीजें, वरना हो सकती है परेशानी

Bike Pre Delivery Inspection Checklist: धनतेरस पर नई बाइक खरीदने वालों के लिए यह जानकारी काम की है। डिलीवरी लेने से पहले जरूर करें ये काम, जिससे बाद में दिक्क्तों का सामना न करना पड़े।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 16, 2025

Bike Pre Delivery Inspection Checklist

Bike Pre Delivery Inspection Checklist (Image: Gemini)

Bike Pre Delivery Inspection Checklist: धनतेरस आने ही वाला है और इस शुभ मौके पर बहुत से लोग अपनी नई बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। शोरूम पर नए मॉडल्स, चमचमाती बाइकें और लुभावने ऑफर देखकर कोई भी उत्साहित हो जाएगा। लेकिन इस खुशी के बीच एक छोटी सी गलती आगे चलकर परेशानी बन सकती है, हम बात कर रहे हैं बाइक की डिलीवरी से पहले उसकी ठीक से जांच करने की, क्योंकि नई बाइक लेते समय सिर्फ मॉडल या रंग देखना काफी नहीं होता। प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन बाइक की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि कोई खराबी, स्क्रैच या मैकेनिकल दिक्कत बाद में सिरदर्द न बने।
तो चलिए जानते हैं कि बाइक की चाबी लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बाइक की बाहरी स्थिति ध्यान से देखें

सबसे पहले बाइक को एक बार चारों ओर से ध्यान से देखें। कहीं स्क्रैच, डेंट या पेंट में खामी तो नहीं है। मिरर, इंडिकेटर, हैंडलबार और साइड पैनल ठीक से फिट हों।

टायर और सस्पेंशन की जांच करें

व्हील रिम्स में दरार या बेंड न हो। टायर में सही एयर प्रेशर और पर्याप्त ट्रेड हो ताकि सड़क पर ग्रिप बनी रहे। सस्पेंशन से तेल लीक न हो और शॉक एब्जॉर्बर सही से काम कर रहे हों, यह राइडिंग कम्फर्ट के लिए जरूरी होता है।

इंजन ऑयल और फ्लूइड लेवल चेक करें

इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और कूलेंट सही मात्रा में हों। अगर कहीं से तेल या कूलेंट रिसाव दिखे तो तुरंत बताएं। फ्यूल टैंक से कोई गंध या लीक न हो, ये अक्सर नजरअंदाज किया जाता है लेकिन बहुत अहम है।

सीट और हैंडलबार का अलाइनमेंट देखें

बाइक पर बैठें और हैंडल सीधा करें। अगर आपको लगे कि सीट या हैंडल एक तरफ झुका हुआ है तो डीलर से इसे तुरंत ठीक करवाएं। नई बाइक का अनुभव तभी अच्छा लगेगा जब आपकी राइडिंग पोजिशन आरामदायक हो।

कागजों की जांच करना न भूलें

इंजन नंबर, चेसिस नंबर और VIN (Vehicle Identification Number) को कागजों से मिलाएं। सभी डॉक्यूमेंट, RTO रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, इनवॉइस और ID प्रूफ सही हों और कॉपी अपने पास रखें।

ब्रेक, क्लच और थ्रॉटल चेक करें

बाइक स्टार्ट करके ब्रेक, क्लच और एक्सेलेरेटर की फीलिंग चेक करें। ये सब स्मूद और रेस्पॉन्सिव होने चाहिए। स्टीयरिंग घुमाते वक्त कोई अटकाव या शोर न आए।

लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स टेस्ट करें

सभी लाइट्स, इंडिकेटर, हॉर्न और मीटर डिस्प्ले चेक करें। अगर फ्यूल गेज गलत दिखा रहा हो या कोई वॉर्निंग लाइट ऑन हो, तो तुरंत डीलर को बताएं।

कनेक्टिविटी फीचर्स भी चेक करें

आजकल कई बाइकें ब्लूटूथ या ऐप कनेक्टिविटी के साथ आती हैं। अपने मोबाइल को बाइक से जोड़कर देखें कि कनेक्शन सही काम कर रहा है या नहीं। डीलर से यह भी पूछें कि ऐप के फीचर्स कैसे इस्तेमाल करने हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 10:14 pm

Hindi News / Automobile / Bike Pre Delivery Inspection Checklist: नई बाइक लेने जा रहे हैं? डिलीवरी से पहले जरूर जरूर चेक करें ये चीजें, वरना हो सकती है परेशानी

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Upcoming Cars in India: 2026 तक आ रही हैं ये 10 नई 7-सीटर कारें, फैमिली के लिए होंगी बढ़िया ऑप्शन

Upcoming Cars in India 2026
ऑटोमोबाइल

2025 Hyundai Tucson ने Latin NCAP क्रैश टेस्ट में हासिल किए 5 स्टार, जानें कितनी सुरक्षित है ये SUV

2025 Hyundai Tucson
ऑटोमोबाइल

2025 Hyundai Venue का नया लुक आया सामने, डिजाइन और फीचर्स में होंगे ये बदलाव

2025 Hyundai Venue
ऑटोमोबाइल

एक्टर राजकुमार राव ने खरीदी 2.15 करोड़ की लग्जरी Lexus LM350h MPV, जानें खासियत

Rajkummar Rao Lexus LM350h
ऑटोमोबाइल

Citroen Basalt की सेफ्टी की खुली पोल, जानें Latin NCAP टेस्ट में क्या रहा नतीजा?

Citroen Basalt Safety Latin NCAP
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.