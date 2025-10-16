Bike Pre Delivery Inspection Checklist: नई बाइक लेने जा रहे हैं? डिलीवरी से पहले जरूर जरूर चेक करें ये चीजें, वरना हो सकती है परेशानी

Bike Pre Delivery Inspection Checklist (Image: Gemini)
Bike Pre Delivery Inspection Checklist: धनतेरस आने ही वाला है और इस शुभ मौके पर बहुत से लोग अपनी नई बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। शोरूम पर नए मॉडल्स, चमचमाती बाइकें और लुभावने ऑफर देखकर कोई भी उत्साहित हो जाएगा। लेकिन इस खुशी के बीच एक छोटी सी गलती आगे चलकर परेशानी बन सकती है, हम बात कर रहे हैं बाइक की डिलीवरी से पहले उसकी ठीक से जांच करने की, क्योंकि नई बाइक लेते समय सिर्फ मॉडल या रंग देखना काफी नहीं होता। प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन बाइक की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि कोई खराबी, स्क्रैच या मैकेनिकल दिक्कत बाद में सिरदर्द न बने।
तो चलिए जानते हैं कि बाइक की चाबी लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सबसे पहले बाइक को एक बार चारों ओर से ध्यान से देखें। कहीं स्क्रैच, डेंट या पेंट में खामी तो नहीं है। मिरर, इंडिकेटर, हैंडलबार और साइड पैनल ठीक से फिट हों।
व्हील रिम्स में दरार या बेंड न हो। टायर में सही एयर प्रेशर और पर्याप्त ट्रेड हो ताकि सड़क पर ग्रिप बनी रहे। सस्पेंशन से तेल लीक न हो और शॉक एब्जॉर्बर सही से काम कर रहे हों, यह राइडिंग कम्फर्ट के लिए जरूरी होता है।
इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और कूलेंट सही मात्रा में हों। अगर कहीं से तेल या कूलेंट रिसाव दिखे तो तुरंत बताएं। फ्यूल टैंक से कोई गंध या लीक न हो, ये अक्सर नजरअंदाज किया जाता है लेकिन बहुत अहम है।
बाइक पर बैठें और हैंडल सीधा करें। अगर आपको लगे कि सीट या हैंडल एक तरफ झुका हुआ है तो डीलर से इसे तुरंत ठीक करवाएं। नई बाइक का अनुभव तभी अच्छा लगेगा जब आपकी राइडिंग पोजिशन आरामदायक हो।
इंजन नंबर, चेसिस नंबर और VIN (Vehicle Identification Number) को कागजों से मिलाएं। सभी डॉक्यूमेंट, RTO रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, इनवॉइस और ID प्रूफ सही हों और कॉपी अपने पास रखें।
बाइक स्टार्ट करके ब्रेक, क्लच और एक्सेलेरेटर की फीलिंग चेक करें। ये सब स्मूद और रेस्पॉन्सिव होने चाहिए। स्टीयरिंग घुमाते वक्त कोई अटकाव या शोर न आए।
सभी लाइट्स, इंडिकेटर, हॉर्न और मीटर डिस्प्ले चेक करें। अगर फ्यूल गेज गलत दिखा रहा हो या कोई वॉर्निंग लाइट ऑन हो, तो तुरंत डीलर को बताएं।
आजकल कई बाइकें ब्लूटूथ या ऐप कनेक्टिविटी के साथ आती हैं। अपने मोबाइल को बाइक से जोड़कर देखें कि कनेक्शन सही काम कर रहा है या नहीं। डीलर से यह भी पूछें कि ऐप के फीचर्स कैसे इस्तेमाल करने हैं।
