Nissan ने पेश किया Magnite CNG का नया ऑटोमेटिक वेरिएंट, शानदार फीचर्स के साथ इन कारों को देगी टक्कर

Nissan Magnite CNG AMT (Image: Nissan India)
Nissan Magnite CNG AMT: जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Nissan Magnite का नया CNG वेरिएंट भारत में बिक्री के लिए उतार दिया है। अब यह कार पहले से भी ज्यादा सुविधाजनक और किफायती हो गई है। ब्रांड ने इसमें AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) का ऑप्शन भी शामिल कर दिया है। ग्राहक अब मैनुअल और AMT दोनों में से किसी भी ट्रांसमिशन का चुनाव कर सकेंगे। कंपनी ने जानकारी दी है कि रेट्रो-फिट CNG किट अब निसान के अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध है।
GST 2.0 कटौती के बाद निसान मैग्नाइट की CNG किट की कीमत में करीब 3,000 की कमी आई है। अब यह किट 71,999 रुपये में उपलब्ध है। कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए CNG फिलिंग वाल्व को अब फ्यूल फिलिंग लिड में शिफ्ट किया है। पहले यह इंजन कंपार्टमेंट में होता था, अब CNG फिलिंग और भी आसान हो गया है।
|वेरिएंट
|मैनुअल ट्रांसमिशन (MT)
|AMT ट्रांसमिशन
|Visia
|6.34 लाख रुपये
|6.89 लाख रुपये
|Visia+
|6.79 लाख रुपये
|-
|Acenta
|7.39 लाख रुपये
|7.89 लाख रुपये
|N-Connecta
|8.01 लाख रुपये
|8.51 लाख रुपये
|Tekna
|8.88 लाख रुपये
|9.38 लाख रुपये
|Tekna+
|9.20 लाख रुपये
|9.70 लाख रुपये
Nissan Magnite अब टोटल 11 वेरिएंट्स में बिक्री के लिए उपलब्ध है। जिनमें मैनुअल और AMT दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे। इसकी शुरुआती कीमत 6.34 लाख रुपये है जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 9.70 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।
Nissan Magnite CNG वेरिएंट को कंपनी ने 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ पेश किया है। यह वारंटी खासकर CNG वेरिएंट के लिए भरोसा बढ़ाती है क्योंकि यह नया फ्यूल सिस्टम है और ग्राहक इसे लंबे समय तक बिना परेशानी के इस्तेमाल कर सकेंगे।
Nissan Magnite CNG भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV जैसे Maruti Fronx S-CNG, Tata Punch i-CNG, और Hyundai Exter Hy-CNG Duo से मुकाबला करेगी। ये सभी मॉडल माइलेज, फीचर्स और प्राइस सेगमेंट में एक-दूसरे के बड़े कॉम्पटीटर माने जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग