Nissan ने पेश किया Magnite CNG का नया ऑटोमेटिक वेरिएंट, शानदार फीचर्स के साथ इन कारों को देगी टक्कर

Nissan Magnite CNG AMT: जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Nissan Magnite का नया CNG वेरिएंट भारत में बिक्री के लिए उतार दिया है। अब यह कार पहले से भी ज्यादा सुविधाजनक और किफायती हो गई है। ब्रांड ने इसमें AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) का ऑप्शन भी शामिल कर दिया है। ग्राहक अब मैनुअल और AMT दोनों में से किसी भी ट्रांसमिशन का चुनाव कर सकेंगे। कंपनी ने जानकारी दी है कि रेट्रो-फिट CNG किट अब निसान के अधिकृत डीलरशिप पर उपलब्ध है।