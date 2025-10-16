Upcoming Cars in India: 2026 तक आ रही हैं ये 10 नई 7-सीटर कारें, फैमिली के लिए होंगी बढ़िया ऑप्शन

Upcoming Cars in India 2026: अगर आपका परिवार बड़ा है और आप एक 7-सीटर SUV या MPV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि अगले साल यानी 2026 तक कई नई 7-सीटर कारें भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली हैं। इनमें टाटा, महिंद्रा, मारुति, टोयोटा, एमजी, निसान और फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये सभी मॉडल बेहतर स्पेस, फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ फैमिली यूज के लिए शानदार विकल्प बन सकते हैं।