Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

टाटा, मारुति, होंडा और अन्य कंपनियों ने खोला पिटारा, दिवाली पर मिल रही है बंपर छूट, देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट

Diwali Car Offers 2025: दिवाली पर टाटा, मारुति, होंडा, हुंडई, किया और रेनो जैसी कंपनियां अपनी कारों पर जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। जिसमें 7 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। जानें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 14, 2025

Diwali Car Offers 2025

Diwali Car Offers 2025 (Image: Car Brand Official Website)

Diwali Car Offers 2025: दिवाली 2025 के मौके पर कार कंपनियों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर्स पेश किए हैं। इस फेस्टिव सीजन में Tata Motors, Maruti Suzuki, Honda, Hyundai, Kia और Renault जैसी कंपनियां कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट और स्क्रैपेज बेनिफिट्स दे रही हैं। ऐसे में जो भी ग्राहक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे यहीं वह 5,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं किस मॉडल पर कितनी बचत हो सकती है।

Tata Motors Diwali Offers 2025

मॉडल कैश डिस्काउंटएक्सचेंज बोनसकुल लाभ
Tata Tiago10,000 रुपये15,000 रुपये25,000 रुपये
Tata Tigor15,000 रुपये15,000 रुपये30,000 रुपये
Tata Punch5,000 रुपये15,000 रुपये20,000 रुपये
Tata Nexon10,000 रुपये15,000 रुपये25,000 रुपये
Tata Curvv20,000 रुपये20,000 रुपये40,000 रुपये
Tata Harrier (Fearless X)25,000 रुपये25,000 रुपये50,000 रुपये
Tata Safari (Accomplished X)25,000 रुपये25,000 रुपये50,000 रुपये
टाटा ग्रुप कर्मचारियों को अतिरिक्त कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी मिलेंगे।

Maruti Suzuki Diwali Offers 2025

मॉडल (ब्रांड सहित)कुल लाभऑफर डिटेल
Honda Amaze (3rd Gen)67,000 रुपये तककैश + एक्सचेंज + कॉर्पोरेट
Honda City1,27,000 रुपये तकलॉयल्टी + एक्सचेंज + 7 साल वॉरंटी
Honda Elevate MT1,32,000 रुपये तककैश + एक्सचेंज + लॉयल्टी
Honda City eHEV Hybrid-7 साल की वॉरंटी शामिल

Hyundai Diwali Offers 2025

मॉडल (ब्रांड सहित)कैश डिस्काउंटएक्सचेंज बोनसकुल लाभ
Hyundai Grand i10 Nios25,000-30,000 रुपये25,000 रुपये तक55,000 रुपये तक
Hyundai Aura15,000 रुपये10,000 रुपये तक25,000 रुपये तक
Hyundai Exter20,000-25,000 रुपये20,000 रुपये तक45,000 रुपये तक
Hyundai Venue10,000-30,000 रुपये15,000 रुपये तक45,000 रुपये तक
Hyundai Verna20,000 रुपये20,000 रुपये40,000 रुपये
Hyundai Tucson30,000 रुपये60,000 रुपये90,000 रुपये
Hyundai Ioniq 5--7,00,000 रुपये तक
15 साल पुरानी कारों पर स्क्रैपेज बोनस का भी लाभ मिलेगा।

Kia Diwali Offers 2025

मॉडल (ब्रांड सहित)कैश डिस्काउंटएक्सचेंज बोनसकॉर्पोरेट बेनिफिटकुल लाभ
Kia Sonet10,000 रुपये20,000 रुपये15,000 रुपये45,000 रुपये
Kia Seltos30,000 रुपये30,000 रुपये15,000 रुपये75,000 रुपये
Kia Carens Clavis-30,000 रुपये35,000 रुपये65,000 रुपये
Kia Carnival-1,00,000 रुपये15,000 रुपये1,15,000 रुपये

Renault Diwali Offers 2025

मॉडल (ब्रांड सहित)कुल डिस्काउंटकैशएक्सचेंजस्क्रैपेजकॉर्पोरेट
Renault Kwid35,000 रुपये20,000 रुपये15,000 रुपये-10,000 रुपये
Renault Kiger (Facelift)45,000 रुपये-15,000 रुपये35,000 रुपये10,000 रुपये
Renault Kiger (पुराना मॉडल)80,000 रुपये35,000 रुपये35,000 रुपये35,000 रुपये10,000 रुपये
Renault Triber (Facelift)45,000 रुपये-15,000 रुपये35,000 रुपये10,000 रुपये
Renault Triber (पुराना मॉडल)75,000 रुपये30,000 रुपये30,000 रुपये35,000 रुपये10,000 रुपये

Maruti Suzuki Diwali Offers 2025

मॉडल (Maruti Suzuki)अधिकतम कुल डिस्काउंट / लाभ (रुपये में)विवरण
Alto K1052,500 रुपयेपेट्रोल और CNG, कैश + एक्सचेंज + स्क्रैपेज ऑफर शामिल
S-Presso47,500 रुपयेपेट्रोल और CNG, नए खरीदारों के लिए विशेष ऑफर
Wagon R57,500 रुपयेपेट्रोल और CNG, स्पॉट डिस्काउंट और स्क्रैपेज बेनिफिट
Celerio52,500 रुपयेपेट्रोल और CNG, संस्थागत और ग्रामीण ऑफर
Swift48,750 रुपयेMT L, MT V, Z और AGS V/Z ट्रिम्स, सभी CNG वेरिएंट्स पर लागू
Dzire2,500 रुपयेसंस्थागत बिक्री के लिए
Brezza35,000 रुपयेसब-4 मीटर SUV, एक्सचेंज और स्क्रैपेज ऑफर सहित
Ertiga25,000 रुपयेपेट्रोल और CNG वेरिएंट्स
Eeco42,500 रुपयेएम्बुलेंस 2,500 रुपये; पेट्रोल और CNG 30,500 रुपये; कार्गो 40,500 रुपये
Tour S15,000 रुपयेपेट्रोल वेरिएंट, एक्सचेंज बोनस सहित
Tour H165,500 रुपयेपेट्रोल और CNG वेरिएंट्स
Tour H350,000 रुपयेकेवल CNG वेरिएंट
Tour V & M35,000 रुपयेएक्सचेंज + स्क्रैपेज ऑफर; M वेरिएंट में 25,000 रुपये स्क्रैपेज
Grand Vitara1,80,000 रुपयेस्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.8 लाख रुपये; पेट्रोल 1.5 लाख रुपये; CNG 40,000 रुपये
Baleno Delta AMT1,05,000 रुपयेरिगल किट 55,000 रुपये + कैश 20,000 रुपये + एक्सचेंज 30,000 रुपये
Baleno Other AMT1,02,000 रुपयेएक्सेसरीज + कैश और एक्सचेंज ऑफर शामिल
Baleno Manual & CNG1,00,000 रुपयेकुल लाभ 1 लाख रुपये तक
Invicto Alpha+1,40,000 रुपयेकैश 25,000 रुपये+ स्क्रैपेज 1,15,000 रुपये
Invicto Zeta+1,15,000 रुपयेकेवल स्क्रैपेज ऑफर
Fronx Turbo88,000 रुपयेकैश 30,000 रुपये+ स्क्रैपेज 15,000 रुपये + एक्सेसरीज 43,000 रुपये
Fronx 1.2L Petrol22,000-39,000 रुपयेमैनुअल और CNG वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये तक लाभ
Ignis AMT75,000 रुपयेकैश 45,000 रुपये+ स्क्रैपेज 30,000 रुपये
Ignis Manual70,000 रुपयेAMT से थोड़ा कम ऑफर
Jimny Alpha70,000 रुपयेफ्लैट कैश डिस्काउंट; Zeta ट्रिम पर कोई ऑफर नहीं
Ciaz45,000 रुपयेसीमित स्टॉक, सभी वेरिएंट्स पर लागू
XL6 Petrol25,000 रुपयेएक्सचेंज / स्क्रैपेज ऑफर
XL6 CNG35,000 रुपयेअतिरिक्त 10,000 रुपयेकैश डिस्काउंट

नोट: ऑफर्स और डिस्काउंट्स राज्य, शहर और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकते हैं। खरीदारी से पहले अपने नजदीकी शोरूम से ऑफर की पुष्टि जरूर करें।

ये भी पढ़ें

Maruti Ertiga नहीं, इस 7-सीटर कार की सबसे ज्यादा डिमांड! सितंबर 2025 में बनी नंबर-1 फैमिली SUV
ऑटोमोबाइल
Top 7-Seater Cars in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 02:09 pm

Hindi News / Automobile / टाटा, मारुति, होंडा और अन्य कंपनियों ने खोला पिटारा, दिवाली पर मिल रही है बंपर छूट, देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

ऑफिस जाने वालों के लिए बेस्ट हैं ये पांच 125cc बाइक्स, अब GST कट के बाद हुईं और सस्ती

Best 125cc Bikes in India 2025
ऑटोमोबाइल

Tesla कार भारत के लोगों को क्यों नहीं आ रही रास, इन कारणों से मंद है टेस्ला कार की बिक्री, जानें पिछले महीने की सेल्स रिपोर्ट

Tesla
ऑटोमोबाइल

GST कटौती के बावजूद इन कारों को नहीं मिला एक भी ग्राहक, कंपनियों के लिए बन गई बोझ

Cars
ऑटोमोबाइल

Maruti Ertiga नहीं, इस 7-सीटर कार की सबसे ज्यादा डिमांड! सितंबर 2025 में बनी नंबर-1 फैमिली SUV

Top 7-Seater Cars in India
ऑटोमोबाइल

Toyota Fortuner का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने लगवाई Lexus किट, बना दी प्रीमियम SUV

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.