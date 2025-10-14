टाटा, मारुति, होंडा और अन्य कंपनियों ने खोला पिटारा, दिवाली पर मिल रही है बंपर छूट, देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट

Diwali Car Offers 2025 (Image: Car Brand Official Website)
Diwali Car Offers 2025: दिवाली 2025 के मौके पर कार कंपनियों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरह के ऑफर्स पेश किए हैं। इस फेस्टिव सीजन में Tata Motors, Maruti Suzuki, Honda, Hyundai, Kia और Renault जैसी कंपनियां कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट और स्क्रैपेज बेनिफिट्स दे रही हैं। ऐसे में जो भी ग्राहक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे यहीं वह 5,000 रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं किस मॉडल पर कितनी बचत हो सकती है।
|मॉडल
|कैश डिस्काउंट
|एक्सचेंज बोनस
|कुल लाभ
|Tata Tiago
|10,000 रुपये
|15,000 रुपये
|25,000 रुपये
|Tata Tigor
|15,000 रुपये
|15,000 रुपये
|30,000 रुपये
|Tata Punch
|5,000 रुपये
|15,000 रुपये
|20,000 रुपये
|Tata Nexon
|10,000 रुपये
|15,000 रुपये
|25,000 रुपये
|Tata Curvv
|20,000 रुपये
|20,000 रुपये
|40,000 रुपये
|Tata Harrier (Fearless X)
|25,000 रुपये
|25,000 रुपये
|50,000 रुपये
|Tata Safari (Accomplished X)
|25,000 रुपये
|25,000 रुपये
|50,000 रुपये
|मॉडल (ब्रांड सहित)
|कुल लाभ
|ऑफर डिटेल
|Honda Amaze (3rd Gen)
|67,000 रुपये तक
|कैश + एक्सचेंज + कॉर्पोरेट
|Honda City
|1,27,000 रुपये तक
|लॉयल्टी + एक्सचेंज + 7 साल वॉरंटी
|Honda Elevate MT
|1,32,000 रुपये तक
|कैश + एक्सचेंज + लॉयल्टी
|Honda City eHEV Hybrid
|-
|7 साल की वॉरंटी शामिल
|मॉडल (ब्रांड सहित)
|कैश डिस्काउंट
|एक्सचेंज बोनस
|कुल लाभ
|Hyundai Grand i10 Nios
|25,000-30,000 रुपये
|25,000 रुपये तक
|55,000 रुपये तक
|Hyundai Aura
|15,000 रुपये
|10,000 रुपये तक
|25,000 रुपये तक
|Hyundai Exter
|20,000-25,000 रुपये
|20,000 रुपये तक
|45,000 रुपये तक
|Hyundai Venue
|10,000-30,000 रुपये
|15,000 रुपये तक
|45,000 रुपये तक
|Hyundai Verna
|20,000 रुपये
|20,000 रुपये
|40,000 रुपये
|Hyundai Tucson
|30,000 रुपये
|60,000 रुपये
|90,000 रुपये
|Hyundai Ioniq 5
|-
|-
|7,00,000 रुपये तक
|मॉडल (ब्रांड सहित)
|कैश डिस्काउंट
|एक्सचेंज बोनस
|कॉर्पोरेट बेनिफिट
|कुल लाभ
|Kia Sonet
|10,000 रुपये
|20,000 रुपये
|15,000 रुपये
|45,000 रुपये
|Kia Seltos
|30,000 रुपये
|30,000 रुपये
|15,000 रुपये
|75,000 रुपये
|Kia Carens Clavis
|-
|30,000 रुपये
|35,000 रुपये
|65,000 रुपये
|Kia Carnival
|-
|1,00,000 रुपये
|15,000 रुपये
|1,15,000 रुपये
|मॉडल (ब्रांड सहित)
|कुल डिस्काउंट
|कैश
|एक्सचेंज
|स्क्रैपेज
|कॉर्पोरेट
|Renault Kwid
|35,000 रुपये
|20,000 रुपये
|15,000 रुपये
|-
|10,000 रुपये
|Renault Kiger (Facelift)
|45,000 रुपये
|-
|15,000 रुपये
|35,000 रुपये
|10,000 रुपये
|Renault Kiger (पुराना मॉडल)
|80,000 रुपये
|35,000 रुपये
|35,000 रुपये
|35,000 रुपये
|10,000 रुपये
|Renault Triber (Facelift)
|45,000 रुपये
|-
|15,000 रुपये
|35,000 रुपये
|10,000 रुपये
|Renault Triber (पुराना मॉडल)
|75,000 रुपये
|30,000 रुपये
|30,000 रुपये
|35,000 रुपये
|10,000 रुपये
|मॉडल (Maruti Suzuki)
|अधिकतम कुल डिस्काउंट / लाभ (रुपये में)
|विवरण
|Alto K10
|52,500 रुपये
|पेट्रोल और CNG, कैश + एक्सचेंज + स्क्रैपेज ऑफर शामिल
|S-Presso
|47,500 रुपये
|पेट्रोल और CNG, नए खरीदारों के लिए विशेष ऑफर
|Wagon R
|57,500 रुपये
|पेट्रोल और CNG, स्पॉट डिस्काउंट और स्क्रैपेज बेनिफिट
|Celerio
|52,500 रुपये
|पेट्रोल और CNG, संस्थागत और ग्रामीण ऑफर
|Swift
|48,750 रुपये
|MT L, MT V, Z और AGS V/Z ट्रिम्स, सभी CNG वेरिएंट्स पर लागू
|Dzire
|2,500 रुपये
|संस्थागत बिक्री के लिए
|Brezza
|35,000 रुपये
|सब-4 मीटर SUV, एक्सचेंज और स्क्रैपेज ऑफर सहित
|Ertiga
|25,000 रुपये
|पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स
|Eeco
|42,500 रुपये
|एम्बुलेंस 2,500 रुपये; पेट्रोल और CNG 30,500 रुपये; कार्गो 40,500 रुपये
|Tour S
|15,000 रुपये
|पेट्रोल वेरिएंट, एक्सचेंज बोनस सहित
|Tour H1
|65,500 रुपये
|पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स
|Tour H3
|50,000 रुपये
|केवल CNG वेरिएंट
|Tour V & M
|35,000 रुपये
|एक्सचेंज + स्क्रैपेज ऑफर; M वेरिएंट में 25,000 रुपये स्क्रैपेज
|Grand Vitara
|1,80,000 रुपये
|स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.8 लाख रुपये; पेट्रोल 1.5 लाख रुपये; CNG 40,000 रुपये
|Baleno Delta AMT
|1,05,000 रुपये
|रिगल किट 55,000 रुपये + कैश 20,000 रुपये + एक्सचेंज 30,000 रुपये
|Baleno Other AMT
|1,02,000 रुपये
|एक्सेसरीज + कैश और एक्सचेंज ऑफर शामिल
|Baleno Manual & CNG
|1,00,000 रुपये
|कुल लाभ 1 लाख रुपये तक
|Invicto Alpha+
|1,40,000 रुपये
|कैश 25,000 रुपये+ स्क्रैपेज 1,15,000 रुपये
|Invicto Zeta+
|1,15,000 रुपये
|केवल स्क्रैपेज ऑफर
|Fronx Turbo
|88,000 रुपये
|कैश 30,000 रुपये+ स्क्रैपेज 15,000 रुपये + एक्सेसरीज 43,000 रुपये
|Fronx 1.2L Petrol
|22,000-39,000 रुपये
|मैनुअल और CNG वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये तक लाभ
|Ignis AMT
|75,000 रुपये
|कैश 45,000 रुपये+ स्क्रैपेज 30,000 रुपये
|Ignis Manual
|70,000 रुपये
|AMT से थोड़ा कम ऑफर
|Jimny Alpha
|70,000 रुपये
|फ्लैट कैश डिस्काउंट; Zeta ट्रिम पर कोई ऑफर नहीं
|Ciaz
|45,000 रुपये
|सीमित स्टॉक, सभी वेरिएंट्स पर लागू
|XL6 Petrol
|25,000 रुपये
|एक्सचेंज / स्क्रैपेज ऑफर
|XL6 CNG
|35,000 रुपये
|अतिरिक्त 10,000 रुपयेकैश डिस्काउंट
नोट: ऑफर्स और डिस्काउंट्स राज्य, शहर और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकते हैं। खरीदारी से पहले अपने नजदीकी शोरूम से ऑफर की पुष्टि जरूर करें।
