टाटा, मारुति, होंडा और अन्य कंपनियों ने खोला पिटारा, दिवाली पर मिल रही है बंपर छूट, देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट

Alto K10 52,500 रुपये पेट्रोल और CNG, कैश + एक्सचेंज + स्क्रैपेज ऑफर शामिल

S-Presso 47,500 रुपये पेट्रोल और CNG, नए खरीदारों के लिए विशेष ऑफर

Wagon R 57,500 रुपये पेट्रोल और CNG, स्पॉट डिस्काउंट और स्क्रैपेज बेनिफिट

Celerio 52,500 रुपये पेट्रोल और CNG, संस्थागत और ग्रामीण ऑफर

Swift 48,750 रुपये MT L, MT V, Z और AGS V/Z ट्रिम्स, सभी CNG वेरिएंट्स पर लागू

Dzire 2,500 रुपये संस्थागत बिक्री के लिए

Brezza 35,000 रुपये सब-4 मीटर SUV, एक्सचेंज और स्क्रैपेज ऑफर सहित

Ertiga 25,000 रुपये पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स

Eeco 42,500 रुपये एम्बुलेंस 2,500 रुपये; पेट्रोल और CNG 30,500 रुपये; कार्गो 40,500 रुपये

Tour S 15,000 रुपये पेट्रोल वेरिएंट, एक्सचेंज बोनस सहित

Tour H1 65,500 रुपये पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स

Tour H3 50,000 रुपये केवल CNG वेरिएंट

Tour V & M 35,000 रुपये एक्सचेंज + स्क्रैपेज ऑफर; M वेरिएंट में 25,000 रुपये स्क्रैपेज

Grand Vitara 1,80,000 रुपये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.8 लाख रुपये; पेट्रोल 1.5 लाख रुपये; CNG 40,000 रुपये

Baleno Delta AMT 1,05,000 रुपये रिगल किट 55,000 रुपये + कैश 20,000 रुपये + एक्सचेंज 30,000 रुपये

Baleno Other AMT 1,02,000 रुपये एक्सेसरीज + कैश और एक्सचेंज ऑफर शामिल

Baleno Manual & CNG 1,00,000 रुपये कुल लाभ 1 लाख रुपये तक

Invicto Alpha+ 1,40,000 रुपये कैश 25,000 रुपये+ स्क्रैपेज 1,15,000 रुपये

Invicto Zeta+ 1,15,000 रुपये केवल स्क्रैपेज ऑफर

Fronx Turbo 88,000 रुपये कैश 30,000 रुपये+ स्क्रैपेज 15,000 रुपये + एक्सेसरीज 43,000 रुपये

Fronx 1.2L Petrol 22,000-39,000 रुपये मैनुअल और CNG वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये तक लाभ

Ignis AMT 75,000 रुपये कैश 45,000 रुपये+ स्क्रैपेज 30,000 रुपये

Ignis Manual 70,000 रुपये AMT से थोड़ा कम ऑफर

Jimny Alpha 70,000 रुपये फ्लैट कैश डिस्काउंट; Zeta ट्रिम पर कोई ऑफर नहीं

Ciaz 45,000 रुपये सीमित स्टॉक, सभी वेरिएंट्स पर लागू

XL6 Petrol 25,000 रुपये एक्सचेंज / स्क्रैपेज ऑफर