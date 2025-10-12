Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Maruti Ertiga नहीं, इस 7-सीटर कार की सबसे ज्यादा डिमांड! सितंबर 2025 में बनी नंबर-1 फैमिली SUV

Top 7-Seater Cars in India: भारत में सितंबर 2025 के दौरान 7-सीटर वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर एसयूवी रही है जबकि एर्टिगा की बिक्री घट गई है। जानें कौन-सी SUVs टॉप 10 में रही हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 12, 2025

Top 7-Seater Cars in India

Top 7-Seater Cars in India (Image: Mahindra)

Top 7-Seater Cars in India: भारत में सितंबर 2025 का महीना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। त्योहारी सीजन की शुरुआत, जीएसटी में राहत और आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स के चलते ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खासतौर पर 7-सीटर फैमिली कार सेगमेंट में बड़ा बदलाव देखा गया है। जहां लंबे समय से टॉप पर बनी Maruti Ertiga को पीछे छोड़ते हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो (Scorpio N + Scorpio Classic) ने नंबर-1 पोजीशन हासिल की है।

Mahindra Scorpio बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर SUV

सितंबर 2025 में महिंद्रा स्कॉर्पियो की कुल बिक्री 18,372 यूनिट्स रही है जो पिछले साल सितंबर 2024 की 14,438 यूनिट्स के मुकाबले 27% ज्यादा है। यह बढ़ोतरी बताती है कि स्कॉर्पियो अब भी भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा एसयूवी बनी हुई है, खासकर बड़े परिवारों के लिए।

Maruti Ertiga की बिक्री में गिरावट

कभी सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार Maruti Ertiga इस बार दूसरे स्थान पर रही है। कंपनी ने सितंबर 2025 में 12,115 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है जो पिछले साल की 17,441 यूनिट्स से लगभग 31% कम है। हालांकि यह अब भी अपनी रेंज में पॉपुलर ऑप्शन बनी हुई है, लेकिन स्कॉर्पियो की मजबूती ने इसे पिछे छोड़ दिया है।

Toyota Innova ने कायम रखा तीसरा स्थान

तीसरे स्थान टोयोटा इनोवा (Crysta + Hycross) रही है। सितंबर 2025 में कुल 9,783 यूनिट्स की बिक्री हुई है। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 8,052 यूनिट्स था, यानी 21% की बढ़त दर्ज की गई। इनोवा अभी भी प्रीमियम 7-सीटर सेगमेंट में मजबूत स्थिति बनाए हुए है।

सितंबर 2025 में भारत की टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारें

क्रमांककार मॉडलबिक्री (सितंबर 2025)साल-दर-साल बदलाव (YoY)
1महिंद्रा स्कॉर्पियो (Scorpio N + Classic)18,372 यूनिट्स27% वृद्धि
2मारुति एर्टिगा 12,115 यूनिट्स31% गिरावट
3टोयोटा इनोवा (Innova Crysta + Hycross)9,783 यूनिट्स21% वृद्धि
4महिंद्रा XUV7009,764 यूनिट्स1% वृद्धि
5किआ कैरेंस (Kia Carens + Carens Clavis)7,338 यूनिट्स18% वृद्धि
6टोयोटा फॉर्च्यूनर 2,783 यूनिट्स13% वृद्धि
7महिंद्रा बोलेरो 2,747 यूनिट्स66% गिरावट
8रेनॉ ट्राइबर 2,587 यूनिट्स68% वृद्धि
9मारुति XL62,170 यूनिट्स42% गिरावट
10टाटा सफारी 2,000 यूनिट्स22% वृद्धि

सितंबर 2025 के आंकड़ों से साफ है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने एक बार फिर अपनी दमदार पकड़ बाजार में साबित की है। जहां कुछ मॉडलों की बिक्री में गिरावट आई, वहीं स्कॉर्पियो, इनोवा और किआ कैरेंस जैसी SUVs ने बिक्री में मजबूती दिखाई। त्योहारी सीजन की वजह से आने वाले महीनों में 7-सीटर सेगमेंट में और तेजी देखने को मिल सकती है।

Published on:

12 Oct 2025 03:09 pm

Hindi News / Automobile / Maruti Ertiga नहीं, इस 7-सीटर कार की सबसे ज्यादा डिमांड! सितंबर 2025 में बनी नंबर-1 फैमिली SUV

