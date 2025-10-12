Maruti Ertiga नहीं, इस 7-सीटर कार की सबसे ज्यादा डिमांड! सितंबर 2025 में बनी नंबर-1 फैमिली SUV

Top 7-Seater Cars in India: भारत में सितंबर 2025 का महीना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। त्योहारी सीजन की शुरुआत, जीएसटी में राहत और आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स के चलते ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खासतौर पर 7-सीटर फैमिली कार सेगमेंट में बड़ा बदलाव देखा गया है। जहां लंबे समय से टॉप पर बनी Maruti Ertiga को पीछे छोड़ते हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो (Scorpio N + Scorpio Classic) ने नंबर-1 पोजीशन हासिल की है।