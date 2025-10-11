Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

हिमाचल पुलिस के बेड़े में शामिल हुई Tata की ये EV कार, कस्टमाइज्ड इंटीरियर में हथियार की जगह, 502 Km रेंज से होगी हाई-टेक गश्त

Himachal Pradesh Police New Car: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने बेड़े में नई इलेक्ट्रिक कार Tata Curvv EV को शामिल किया है। कंपनी ने पुलिस की जरुरत के हिसाब से इसे कस्टमाइज किया है।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 11, 2025

Himachal Pradesh Police New Car

Himachal Pradesh Police New Car (Image: X)

Himachal Pradesh Police New Car: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने वाहन बेड़े में पहली बार Tata Curvv EV को शामिल किया है। राज्य पुलिस ने इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को आधिकारिक तौर पर अपनी फ्लीट में जोड़ा है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अब तक पुलिस के पास Mahindra Bolero और Scorpio जैसी डीजल गाड़ियां थीं, लेकिन इस बार विभाग ने परंपरा से हटकर एक पर्यावरण-अनुकूल कदम उठाया है।

ऊंचाई पर क्यों जरूरी हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां?

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बाकी राज्यों से अलग है। यहां पुलिस को पहाड़ी इलाकों में गश्त करनी पड़ती है, जहां ऊंचाई 350 मीटर से लेकर 7,000 मीटर तक जाती है। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों की ताकत घट जाती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होता है। हालांकि पहाड़ चढ़ते समय बैटरी की रेंज थोड़ी कम हो सकती है।

Tata Curvv EV में किए गए खास बदलाव

हिमाचल पुलिस के लिए बनाई गई Curvv EV को पुलिस की जरूरतों के हिसाब से खास तरह से तैयार किया गया है। इसका रंग सफेद रखा गया है और उस पर बड़े अक्षरों में 'POLICE' लिखा गया है। साथ ही 'Road Safety Enforcement' और 'Dial 112' जैसे संदेश भी गाड़ी के दोनों ओर दिखाई देते हैं।

ऊपर की तरफ LED स्टोब लाइट्स और सायरन लगाए गए हैं जो आपात स्थिति में तुरंत काम आते हैं। गाड़ी के अंदर पुलिस उपयोग के लिए बदलाव किए गए हैं। जिसमे हथियारों को सुरक्षित रखने की जगह, कंप्यूटर सिस्टम, और वायरलेस संचार उपकरण आदि शामिल हैं। ये सभी चीजें मिलकर पुलिस की कार्यक्षमता को और बढ़ाएंगी।

Tata Curvv EV का दमदार परफॉर्मेंस

Tata Curvv EV में 55 kWh की बैटरी दी गई है जो एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर लगभग 502 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इसमें लगा सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 165 बीएचपी की पावर और 215 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह गाड़ी फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम पर चलती है जो पहाड़ी रास्तों पर बेहतर ग्रिप और कंट्रोल के लिए बेहतर हैं। शानदार डिजाइन, स्मूथ ड्राइव और साइलेंट इंजन इसे एडवांस पुलिसिंग के लिए बेहतर बनाते हैं।

पर्यावरण और तकनीक दोनों में आगे

हिमाचल प्रदेश पहले से ही पर्यावरण संरक्षण में आगे रहा है। अब पुलिस विभाग का इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर यह कदम राज्य की ग्रीन पॉलिसी को और मजबूती देगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से ईंधन की बचत, कम रखरखाव खर्च, और कम प्रदूषण जैसे कई फायदे होंगे। इससे न केवल पुलिस का काम आसान होगा बल्कि राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Automobile / हिमाचल पुलिस के बेड़े में शामिल हुई Tata की ये EV कार, कस्टमाइज्ड इंटीरियर में हथियार की जगह, 502 Km रेंज से होगी हाई-टेक गश्त

