हिमाचल पुलिस के बेड़े में शामिल हुई Tata की ये EV कार, कस्टमाइज्ड इंटीरियर में हथियार की जगह, 502 Km रेंज से होगी हाई-टेक गश्त

हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बाकी राज्यों से अलग है। यहां पुलिस को पहाड़ी इलाकों में गश्त करनी पड़ती है, जहां ऊंचाई 350 मीटर से लेकर 7,000 मीटर तक जाती है। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों की ताकत घट जाती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होता है। हालांकि पहाड़ चढ़ते समय बैटरी की रेंज थोड़ी कम हो सकती है।