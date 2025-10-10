नवंबर में आ सकती है Tata Sierra SUV, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ होगी दमदार वापसी, पढ़ें डिटेल्स

Tata Sierra SUV Comeback (Image: Tata Motors)
Tata Sierra SUV Comeback: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बार फिर Tata Sierra की वापसी की तैयारियां जोरों पर हैं। Tata Motors अपनी इस आइकॉनिक SUV को नए और मॉडर्न अवतार में लॉन्च करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस साल के अंत या नवंबर तक इस SUV को बाजार में बिक्री के लिए उतार सकती है। Sierra को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और डीलर्स को इसका नियर-प्रोडक्शन मॉडल भी दिखाया गया है। इससे साफ है कि अब इसका लॉन्च लगभग तय और करीब है। चलिए जानते हैं इस अपकमिंग कार से जुड़ी डिटेल्स के बारे में।
नई Tata Sierra अपने पुराने मॉडल की पहचान को बरकरार रखते हुए एक पूरी तरह आधुनिक रूप में पेश की जाएगी। इसका डिजाइन पहले की तरह बॉक्सी होगा, जिसमें चौड़े B-पिलर्स और सिग्नेचर अल्पाइन विंडो डिजाइन दिया गया है। अब यह SUV टाटा के नए मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है जो हल्का और मजबूत है।
सामने की ओर टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जो Harrier और Nexon जैसे मॉडलों में नजर आती है। इसमें स्लीक LED DRLs, फुल-विड्थ लाइट बार, ग्रिल पर SIERRA बैजिंग, फ्लश डोर हैंडल्स और चौड़े व्हील आर्च दिए गए हैं। पीछे की ओर कनेक्टेड LED टेललैंप्स और बोल्ड ब्रांडिंग इसे प्रीमियम लुक देते हैं। कंपनी इसे कई कलर ऑप्शन में पेश कर सकती है, जिसमें पहले ही शोकेस किया गया डीप येलो शेड खास आकर्षण का केंद्र रहेगा।
इंटीरियर के मामले में नई Sierra को कंपनी ने पूरी तरह से नया रूप दिया है। इसका केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड होगा। अंदर एक ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलेगा जो टाटा की किसी कार में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है।
SUV में 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिसमें टाटा का इल्युमिनेटेड लोगो होगा। इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। टॉप वेरिएंट में एक प्रीमियम साउंड सिस्टम भी शामिल होगा जो Sierra के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा।
नई Tata Sierra को सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद मजबूत बनाया गया है। इसे Bharat NCAP और Global NCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। SUV में छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS फीचर्स मिलेंगे। इन एडवांस सेफ्टी तकनीकों के चलते ड्राइविंग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान होगी।
Tata Sierra को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में लॉन्च किया जाएगा। पेट्रोल मॉडल में Tata का नया 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा जो लगभग 170 PS पावर और 280 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। यह इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएगा।
वहीं, डीजल वेरिएंट में Harrier से लिया गया 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन होगा जो 170 PS पावर और 350 Nm टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अलावा, कंपनी भविष्य में Sierra EV भी लॉन्च करने की योजना बना रही है जो Harrier EV के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसमें AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) का ऑप्शन मिलेगा।
Tata Sierra भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे यादगार SUVs में से एक रही है। इसका नया अवतार न सिर्फ डिजाइन और फीचर्स के मामले में आधुनिक होगा, बल्कि यह सेगमेंट में मौजूद Hyundai Creta, Kia Seltos और Mahindra Scorpio-N जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।
