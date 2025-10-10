नवंबर में आ सकती है Tata Sierra SUV, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ होगी दमदार वापसी, पढ़ें डिटेल्स

Tata Sierra SUV Comeback: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बार फिर Tata Sierra की वापसी की तैयारियां जोरों पर हैं। Tata Motors अपनी इस आइकॉनिक SUV को नए और मॉडर्न अवतार में लॉन्च करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस साल के अंत या नवंबर तक इस SUV को बाजार में बिक्री के लिए उतार सकती है। Sierra को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और डीलर्स को इसका नियर-प्रोडक्शन मॉडल भी दिखाया गया है। इससे साफ है कि अब इसका लॉन्च लगभग तय और करीब है। चलिए जानते हैं इस अपकमिंग कार से जुड़ी डिटेल्स के बारे में।