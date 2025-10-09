Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

मारुति ने दिखाई WagonR EV की पहली झलक! मिलेगी 270Km की रेंज और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

सुजुकी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Vision e-Sky Concept से पर्दा उठा दिया है, जो आने वाली Maruti WagonR EV का अगला अवतार मानी जा रही है। यह इलेक्ट्रिक कार फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, 270Km रेंज और मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश की गई है, डिटेल के लिए पढ़ें पूरी खबर।

3 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 09, 2025

Maruti WagonR EV

Suzuki Vision e-Sky Electric Concept Unveiled The Next-Gen Maruti WagonR EV? (Image: Suzuki Globle)

Maruti WagonR EV: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। कंपनी की जापानी पैरेंट ब्रांड Suzuki ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Vision e-Sky का कॉन्सेप्ट पेश किया है जो डिजाइन के मामले में काफी हद तक WagonR से मिलती-जुलती है। यह कार जल्द ही Japan Mobility Show 2025 में आधिकारिक तौर पर पेश की जाएगी। शो शुरू होने से पहले ही इसके डिजाइन और फीचर्स की पहली झलक सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस नई इलेक्ट्रिक कार की पूरी डिटेल।

WagonR जैसी झलक, लेकिन मॉडर्न डिजाइन

Suzuki Vision e-Sky का डिजाइन कंपनी की पॉपुलर WagonR से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें कई आधुनिक बदलाव किए गए हैं ताकि इसे भविष्य की इलेक्ट्रिक कार जैसा लुक दिया जा सके।

फ्रंट में पिक्सल-स्टाइल LED लाइटिंग, C-शेप्ड DRLs और क्लोज्ड ग्रिल दी गई है जो इसे साफ तौर पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का रूप देती है। फ्लैट बंपर और स्लीक हेडलाइट्स इसके डिजाइन को और भी आकर्षक बनाते हैं।

स्पोर्टी और स्टाइलिश साइड प्रोफाइल

Vision e-Sky के साइड प्रोफाइल में उभरे हुए व्हील आर्च, रिट्रेक्टेबल डोर हैंडल्स, और ब्लैक्ड-आउट पिलर्स दिए गए हैं। इसके अलावा टेपरिंग रूफलाइन इसे पारंपरिक WagonR से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देती है।

पीछे की तरफ C-शेप्ड टेल लाइट्स, चौड़ा रियर विंडस्क्रीन, और स्पॉइलर-माउंटेड स्टॉप लैम्प इसके डिजाइन को पूरा करते हैं।

इसकी लंबाई 3,395 मिमी, चौड़ाई 1,475 मिमी और ऊंचाई 1,625 मिमी है यानी लगभग उतनी ही जितनी जापान में बिकने वाली पेट्रोल WagonR की है।

मॉडर्न और मिनिमलिस्ट इंटीरियर

Vision e-Sky का केबिन काफी साफ-सुथरा और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें पारंपरिक जापानी सादगी और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है।

अंदर की तरफ दो बड़े 12-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। डैशबोर्ड और दरवाजों पर दी गई एम्बिएंट लाइटिंग इसे एक प्रीमियम लुक देती है।

फ्लोटिंग सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है जबकि फिजिकल बटन बेहद कम रखे गए हैं जिससे केबिन और भी क्लीन दिखता है। मल्टीकलर्ड थीम और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसकी डिजाइन को और यूनिक बनाते हैं।

बैटरी और रेंज

हालांकि Suzuki ने अभी तक Vision e-Sky के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन साझा नहीं किए हैं लेकिन कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर लगभग 270 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगी।

फिलहाल यह मॉडल सिर्फ जापान के लिए कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन भारत के लिए भी मारुति सुजुकी एक नई सब-4 मीटर इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है। संभावना है कि कंपनी जल्द ही भारत में Maruti eWX EV को लॉन्च करे जिसका डिजाइन Vision e-Sky और WagonR जैसा टॉलबॉय और बॉक्सी होगा।

Suzuki Vision e-Sky यह दिखाता है कि भविष्य में WagonR का इलेक्ट्रिक अवतार कैसा हो सकता है। 3.4 मीटर लंबाई, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और करीब 270 किमी रेंज के साथ यह कॉन्सेप्ट कार इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर मारुति इसे भारतीय बाजार के हिसाब से पेश करती है तो यह निश्चित तौर पर सबसे पॉपुलर और किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक बन सकती है।

Hindi News / Automobile / मारुति ने दिखाई WagonR EV की पहली झलक! मिलेगी 270Km की रेंज और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

