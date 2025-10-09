मारुति ने दिखाई WagonR EV की पहली झलक! मिलेगी 270Km की रेंज और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

Maruti WagonR EV: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। कंपनी की जापानी पैरेंट ब्रांड Suzuki ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Vision e-Sky का कॉन्सेप्ट पेश किया है जो डिजाइन के मामले में काफी हद तक WagonR से मिलती-जुलती है। यह कार जल्द ही Japan Mobility Show 2025 में आधिकारिक तौर पर पेश की जाएगी। शो शुरू होने से पहले ही इसके डिजाइन और फीचर्स की पहली झलक सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस नई इलेक्ट्रिक कार की पूरी डिटेल।