भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के गैराज में आई नई Tesla Model Y, नंबर प्लेट में छिपा है खास राज

Rohit Sharma Tesla Car (Image: Tesla)
Rohit Sharma Tesla Car: भारत के स्टार क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं, बल्कि उनकी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है। रोहित शर्मा ने हाल ही में अपनी नई Tesla Model Y Electric SUV खरीदी है। यह कार न केवल अपने आधुनिक डिजाइन और एडवांस फीचर्स के लिए चर्चा में है, बल्कि इसके नंबर प्लेट में छिपा एक राज भी फैन्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
रोहित शर्मा ने जो मॉडल खरीदा है वह Tesla Model Y RWD Standard Range वेरिएंट है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 67.89 लाख रुपये है। यह कार अपने शानदार लुक्स और इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसमें 75 kWh की बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर करीब 622 किलोमीटर की रेंज देती है।
Tesla Model Y को लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिश्रण कहा जा सकता है। इसके इंटीरियर में प्रीमियम डुअल-टोन फिनिश, बड़ा 15.4 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स और एंबिएंट लाइटिंग जैसी खूबियां दी गई हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड कोलिजन वॉर्निंग, और ग्लास रूफ डिजाइन शामिल हैं। कार में लगा 220 kW मोटर करीब 295 बीएचपी की पावर और 420 एनएम टॉर्क जनरेट करता है जिससे यह इलेक्ट्रिक SUV स्मूद और दमदार परफॉर्मेंस देती है।
रोहित शर्मा की नई टेस्ला कार का नंबर 3015 है। इस नंबर में 30 उनकी बेटी का जन्मदिन 30 दिसंबर और 15 उनके बेटे का जन्मदिन 15 नवंबर है। यानी यह नंबर उनके बच्चों की तारीखों से जुड़ा हुआ है।
रोहित शर्मा सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि कारों के शौकीन भी हैं। उनके गैराज में पहले से ही कई लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें Lamborghini Urus SE, Range Rover HSE Long Wheelbase, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes GLS 400d, BMW M5, Skoda Octavia और Toyota Fortuner शामिल हैं। अब नई Tesla Model Y ने उनके कलेक्शन में एक और शानदार नाम जोड़ दिया है।
