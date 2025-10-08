Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के गैराज में आई नई Tesla Model Y, नंबर प्लेट में छिपा है खास राज

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अपने गैराज में नई Tesla Model Y Electric SUV शामिल की है। जानें Rohit Sharma Tesla Car की कीमत, फीचर्स और नंबर प्लेट से जुड़ा खास राज।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 08, 2025

Rohit Sharma Tesla Car

Rohit Sharma Tesla Car (Image: Tesla)

Rohit Sharma Tesla Car: भारत के स्टार क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं, बल्कि उनकी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है। रोहित शर्मा ने हाल ही में अपनी नई Tesla Model Y Electric SUV खरीदी है। यह कार न केवल अपने आधुनिक डिजाइन और एडवांस फीचर्स के लिए चर्चा में है, बल्कि इसके नंबर प्लेट में छिपा एक राज भी फैन्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

Tesla Model Y की कीमत और वेरिएंट

रोहित शर्मा ने जो मॉडल खरीदा है वह Tesla Model Y RWD Standard Range वेरिएंट है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 67.89 लाख रुपये है। यह कार अपने शानदार लुक्स और इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसमें 75 kWh की बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर करीब 622 किलोमीटर की रेंज देती है।

कम्फर्ट और सेफ्टी फीचर्स से भरपूर है Tesla Model Y

Tesla Model Y को लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मिश्रण कहा जा सकता है। इसके इंटीरियर में प्रीमियम डुअल-टोन फिनिश, बड़ा 15.4 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स और एंबिएंट लाइटिंग जैसी खूबियां दी गई हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड कोलिजन वॉर्निंग, और ग्लास रूफ डिजाइन शामिल हैं। कार में लगा 220 kW मोटर करीब 295 बीएचपी की पावर और 420 एनएम टॉर्क जनरेट करता है जिससे यह इलेक्ट्रिक SUV स्मूद और दमदार परफॉर्मेंस देती है।

नंबर प्लेट में छिपा है खास राज

रोहित शर्मा की नई टेस्ला कार का नंबर 3015 है। इस नंबर में 30 उनकी बेटी का जन्मदिन 30 दिसंबर और 15 उनके बेटे का जन्मदिन 15 नवंबर है। यानी यह नंबर उनके बच्चों की तारीखों से जुड़ा हुआ है।

रोहित शर्मा का लग्जरी कार कलेक्शन

रोहित शर्मा सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि कारों के शौकीन भी हैं। उनके गैराज में पहले से ही कई लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें Lamborghini Urus SE, Range Rover HSE Long Wheelbase, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes GLS 400d, BMW M5, Skoda Octavia और Toyota Fortuner शामिल हैं। अब नई Tesla Model Y ने उनके कलेक्शन में एक और शानदार नाम जोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें

धनतेरस पर खरीदनी है नई 7-सीटर डीजल कार, तो इन पांच एसयूवी पर कर सकते हैं विचार, माइलेज भी है ठीक
ऑटोमोबाइल
Best 7 Seater Diesel Car Under 15 lakhs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 06:36 pm

Hindi News / Automobile / भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के गैराज में आई नई Tesla Model Y, नंबर प्लेट में छिपा है खास राज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

2025 Toyota Fortuner Leader Edition: टोयोटा ने भारत में पेश किया फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन, जानें इसमें क्या कुछ है खास?

2025 Toyota Fortuner Leader Edition
ऑटोमोबाइल

धनतेरस पर खरीदनी है नई 7-सीटर डीजल कार, तो इन पांच एसयूवी पर कर सकते हैं विचार, माइलेज भी है ठीक

Best 7 Seater Diesel Car Under 15 lakhs
ऑटोमोबाइल

September Bike Sales 2025: GST कटौती के बाद जमकर बिकी टू-व्हीलर, ये बाइक कंपनी फिर से बनी नंबर 1

September Bike Sales 2025
ऑटोमोबाइल

Nissan Tekton: निसान ने उठाया अपनी नई टेकटॉन एसयूवी से पर्दा, सेल्टोस और क्रेटा को मिलेगी टक्कर, जानें लॉन्च टाइमलाइन

Nissan Tekton
ऑटोमोबाइल

बाजार में आ रही हैं 3 नई धांसू SUV, फीचर्स और पावर में Creta को देंगी सीधी टक्कर

Upcoming SUVs in 2026 in India
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.