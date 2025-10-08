भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के गैराज में आई नई Tesla Model Y, नंबर प्लेट में छिपा है खास राज

Rohit Sharma Tesla Car: भारत के स्टार क्रिकेटर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं, बल्कि उनकी नई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है। रोहित शर्मा ने हाल ही में अपनी नई Tesla Model Y Electric SUV खरीदी है। यह कार न केवल अपने आधुनिक डिजाइन और एडवांस फीचर्स के लिए चर्चा में है, बल्कि इसके नंबर प्लेट में छिपा एक राज भी फैन्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।