धनतेरस पर खरीदनी है नई 7-सीटर डीजल कार, तो इन पांच एसयूवी पर कर सकते हैं विचार, माइलेज भी है ठीक

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का भारतीय बाजार में अलग ही भौकाल है। आम आदमी से लेकर पॉलिटिशियन तक, हर जगह इस एसयूवी का क्रेज देखने को मिलता है। हालांकि, अब ब्रांड की तरफ से स्कॉर्पियो एन भी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक आज भी उन ग्राहकों की पहली पसंद है जिन्हें इसका पुराना मजबूत डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस चाहिए। स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2-लीटर डीजल इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है जो इसे एक भरोसेमंद और वैल्यू-फॉर-मनी SUV बनाता है। इसका माइलेज 14.44 kmpl से 15 kmpl तक है।