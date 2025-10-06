Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

बाजार में आ रही हैं 3 नई धांसू SUV, फीचर्स और पावर में Creta को देंगी सीधी टक्कर

Upcoming SUVs in 2026 in India: ये तीनों गाड़ियां न सिर्फ क्रेटा को टक्कर देंगी बल्कि अपने नए डिजाइन, हाई-टेक फीचर्स और वैरायटी पावर ऑप्शंस से SUV मार्केट में हलचल मचाने वाली हैं, पढ़ें पूरी खबर।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 06, 2025

Upcoming SUVs in 2026 in India

Upcoming SUVs in 2026 in India (Image: KIA)

Upcoming SUVs in 2026 in India: भारतीय मिड-साइज SUV मार्केट में पिछले एक दशक से Hyundai Creta का दबदबा है। स्टाइल, फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस के कारण ये कार हमेशा खरीदारों की पहली पसंद रही है। लेकिन 2026 में इस क्राउन को चुनौती देने के लिए तीन नई धमाकेदार SUVs तैयार हैं। इसमें Tata Sierra, नई जेनरेशन Kia Seltos और नई Renault Duster शामिल हैं। ये तीनों गाड़ियां न सिर्फ क्रेटा को टक्कर देंगी बल्कि अपने नए डिजाइन, हाई-टेक फीचर्स और वैरायटी पावर ऑप्शंस से SUV मार्केट में हलचल मचाने वाली हैं।

Tata Serra

टाटा मोटर्स का आइकॉनिक नाम Sierra 2026 में नए अवतार में लौट रहा है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होग जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगा। इसके बाद पेट्रोल और डीजल वर्जन मार्केट में आएंगे। Sierra का डिजाइन पुराने मॉडल की बॉक्सी स्टाइल याद दिलाएगा लेकिन इसमें बड़े ग्लास एरिया, एलईडी हेडलैम्प्स और रूफ रेल्स जैसी नई खूबियां होंगी।

इंटीरियर में थ्री-स्क्रीन सेटअप, लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और हार्मन साउंड सिस्टम मिलेगा। पावर में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (170 HP) और 2.0-लीटर डीजल (170 HP, 350 Nm) विकल्प होंगे। कीमत 20-25 लाख रुपये के बीच अनुमानित है। Sierra अपनी रेट्रो-लुक और ईवी ऑप्शन से Creta को कड़ी टक्कर देगी।

New Gen Kia Seltos

Kia Seltos हमेशा से Creta की सबसे बड़ी कॉम्पटीटर रही है। नई जेनरेशन फरवरी-मार्च 2026 में भारत में आएगी। इसका डिजाइन ‘Oppoistes United’ फिलॉसफी पर आधारित होगा जिसमें स्लिम वर्टिकल LED DRLs, बड़ा ग्रिल और कनेक्टेड टेललाइट्स शामिल होंगे।

इंटीरियर में डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। पावर में मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल (115 HP), 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (160 HP) और 1.5-लीटर डीजल (116 HP) विकल्प रहेंगे। हाइब्रिड वर्जन 2027 में आएगा। कीमत 12-21 लाख रुपये तक रहने का अनुमान है। नई Seltos अपने प्रीमियम लुक और हाई-टेक फीचर्स से Creta और Sierra दोनों को टक्कर देगी।

New Renault Duster

2012 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की शुरुआत करने वाली Renault Duster 2026 में फिर से मार्केट में लौट रही है। इसका नया मॉडल मार्च 2026 तक लॉन्च हो सकता है। डिजाइन में रग्ड लुक, बॉक्सी स्टांस और नए एलॉय व्हील्स होंगे।

इंटीरियर में 10.1 इंच टचस्क्रीन, 7 इंच डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। पावर में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (120 HP), 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (140 HP) और 1.6-लीटर हाइब्रिड (170 HP) ऑप्शन होंगे। डस्टर की कीमत 10-18 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है जो Creta से थोड़ी सस्ती होगी। इसकी वैल्यू-फॉर-मनी, हाइब्रिड टेक और 7-सीटर वर्जन इसे खास बनाएंगे।

2026 में ये तीनों SUVs Creta को सीधी चुनौती देंगी। Sierra इलेक्ट्रिक विकल्प और रेट्रो-स्टाइल, Seltos प्रीमियम टेक और हाइब्रिड फ्यूचर और Duster वैल्यू-फॉर-मनी और हाइब्रिड टेक के साथ मार्केट में धमाल मचाएंगी। SUV खरीदारों के लिए यह साल कई विकल्पों से भरा रहेगा।

ये भी पढ़ें

कानूनी दांव-पेंच में फंसी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली SUV! इस वजह से भारत ला पाना है मुश्किल
ऑटोमोबाइल
Abhishek Sharma Haval H9 SUV

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Automobile / बाजार में आ रही हैं 3 नई धांसू SUV, फीचर्स और पावर में Creta को देंगी सीधी टक्कर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

2025 Mahindra Bolero और Bolero Neo भारत में लॉन्च, जानें कैसे हैं अपडेटेड मॉडल और कीमत?

2025 Mahindra Bolero, Bolero Neo Launched
ऑटोमोबाइल

महंगे पेट्रोल का खर्च खत्म: देखें ये 5 किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो डेली यूज के लिए हैं बेहतर, कीमत 79,999 रुपये से स्टार्ट

Best Electric Scooter in India 2025
ऑटोमोबाइल

कानूनी दांव-पेंच में फंसी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली SUV! इस वजह से भारत ला पाना है मुश्किल

Abhishek Sharma Haval H9 SUV
ऑटोमोबाइल

दिवाली पर खरीदने का प्लान है? ADAS फीचर के साथ आती हैं ये टॉप 5 कारें, सेफ्टी में हैं आगे

Cars With ADAS in India Under 20 Lakhs
ऑटोमोबाइल

Honda Activa vs TVS Jupiter: GST घटने के बाद कौन-सा स्कूटर खरीदें? यहां समझिए किसे घर लाने में है फायदा

Honda Activa vs TVS Jupiter
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.