बाजार में आ रही हैं 3 नई धांसू SUV, फीचर्स और पावर में Creta को देंगी सीधी टक्कर

Upcoming SUVs in 2026 in India (Image: KIA)
Upcoming SUVs in 2026 in India: भारतीय मिड-साइज SUV मार्केट में पिछले एक दशक से Hyundai Creta का दबदबा है। स्टाइल, फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस के कारण ये कार हमेशा खरीदारों की पहली पसंद रही है। लेकिन 2026 में इस क्राउन को चुनौती देने के लिए तीन नई धमाकेदार SUVs तैयार हैं। इसमें Tata Sierra, नई जेनरेशन Kia Seltos और नई Renault Duster शामिल हैं। ये तीनों गाड़ियां न सिर्फ क्रेटा को टक्कर देंगी बल्कि अपने नए डिजाइन, हाई-टेक फीचर्स और वैरायटी पावर ऑप्शंस से SUV मार्केट में हलचल मचाने वाली हैं।
टाटा मोटर्स का आइकॉनिक नाम Sierra 2026 में नए अवतार में लौट रहा है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च होग जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगा। इसके बाद पेट्रोल और डीजल वर्जन मार्केट में आएंगे। Sierra का डिजाइन पुराने मॉडल की बॉक्सी स्टाइल याद दिलाएगा लेकिन इसमें बड़े ग्लास एरिया, एलईडी हेडलैम्प्स और रूफ रेल्स जैसी नई खूबियां होंगी।
इंटीरियर में थ्री-स्क्रीन सेटअप, लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और हार्मन साउंड सिस्टम मिलेगा। पावर में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (170 HP) और 2.0-लीटर डीजल (170 HP, 350 Nm) विकल्प होंगे। कीमत 20-25 लाख रुपये के बीच अनुमानित है। Sierra अपनी रेट्रो-लुक और ईवी ऑप्शन से Creta को कड़ी टक्कर देगी।
Kia Seltos हमेशा से Creta की सबसे बड़ी कॉम्पटीटर रही है। नई जेनरेशन फरवरी-मार्च 2026 में भारत में आएगी। इसका डिजाइन ‘Oppoistes United’ फिलॉसफी पर आधारित होगा जिसमें स्लिम वर्टिकल LED DRLs, बड़ा ग्रिल और कनेक्टेड टेललाइट्स शामिल होंगे।
इंटीरियर में डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। पावर में मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल (115 HP), 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (160 HP) और 1.5-लीटर डीजल (116 HP) विकल्प रहेंगे। हाइब्रिड वर्जन 2027 में आएगा। कीमत 12-21 लाख रुपये तक रहने का अनुमान है। नई Seltos अपने प्रीमियम लुक और हाई-टेक फीचर्स से Creta और Sierra दोनों को टक्कर देगी।
2012 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की शुरुआत करने वाली Renault Duster 2026 में फिर से मार्केट में लौट रही है। इसका नया मॉडल मार्च 2026 तक लॉन्च हो सकता है। डिजाइन में रग्ड लुक, बॉक्सी स्टांस और नए एलॉय व्हील्स होंगे।
इंटीरियर में 10.1 इंच टचस्क्रीन, 7 इंच डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। पावर में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (120 HP), 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (140 HP) और 1.6-लीटर हाइब्रिड (170 HP) ऑप्शन होंगे। डस्टर की कीमत 10-18 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है जो Creta से थोड़ी सस्ती होगी। इसकी वैल्यू-फॉर-मनी, हाइब्रिड टेक और 7-सीटर वर्जन इसे खास बनाएंगे।
2026 में ये तीनों SUVs Creta को सीधी चुनौती देंगी। Sierra इलेक्ट्रिक विकल्प और रेट्रो-स्टाइल, Seltos प्रीमियम टेक और हाइब्रिड फ्यूचर और Duster वैल्यू-फॉर-मनी और हाइब्रिड टेक के साथ मार्केट में धमाल मचाएंगी। SUV खरीदारों के लिए यह साल कई विकल्पों से भरा रहेगा।
