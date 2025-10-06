कानूनी दांव-पेंच में फंसी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली SUV! इस वजह से भारत ला पाना है मुश्किल

Abhishek Sharma Haval H9 SUV: एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। इस जीत में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में ओपनर अभिषेक शर्मा रहे हैं। इस युवा बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। इस प्रदर्शन के लिए अभिषेक को इनाम में HAVAL H9 SUV मिली है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस कार को अभिषेक शर्मा भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है?