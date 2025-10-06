Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

कानूनी दांव-पेंच में फंसी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली SUV! इस वजह से भारत ला पाना है मुश्किल

Abhishek Sharma Haval H9 SUV: एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को HAVAL H9 SUV इनाम में मिली थी, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से वे इसे भारत में नहीं ला सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 06, 2025

Abhishek Sharma Haval H9 SUV

Abhishek Sharma Haval H9 SUV (Image: HAVAL Website)

Abhishek Sharma Haval H9 SUV: एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। इस जीत में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में ओपनर अभिषेक शर्मा रहे हैं। इस युवा बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। इस प्रदर्शन के लिए अभिषेक को इनाम में HAVAL H9 SUV मिली है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस कार को अभिषेक शर्मा भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है?

अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 पारियों में कुल 314 रन बनाए थे। उनका एवरेज 44.86 और स्ट्राइक रेट 200 रहा है। इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए, 32 चौके और 19 छक्के लगाए। उनकी तेज शुरुआत ने टीम को कई मैचों में बढ़त दिलाई और भारत को खिताब जीतने में मदद की है।

उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें HAVAL H9 SUV गिफ्ट में दी है। यह कार अपने दमदार डिजाइन और फीचर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन अब यह कार ही विवाद का कारण बन गई है।

भारत में क्यों नहीं चल सकती ये एसयूवी?

HAVAL H9 की जो वर्जन अभिषेक शर्मा को मिली है वह लेफ्ट-हैंड ड्राइव (LHD) है। जबकि भारत में सिर्फ राइट-हैंड ड्राइव (RHD) वाहनों को ही चलाने की अनुमति है। भारत के रोड सेफ्टी और वाहन रजिस्ट्रेशन कानून के अनुसार, LHD कार को देश में रजिस्टर नहीं किया जा सकता और न ही सड़क पर चलाया जा सकता है।

इसलिए अभिषेक शर्मा अपनी इनामी SUV को भारत में नहीं ला सकते। फैंस को यह देखकर हैरानी हुई कि उन्होंने कार वहीं क्यों छोड़ दी, लेकिन अब वजह स्पष्ट हो गई है, कार कानूनी तौर पर भारत में उपयोग के योग्य नहीं है।

क्या मिलेगा नया विकल्प?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, HAVAL कंपनी भारत में नवंबर 2025 तक इस SUV का राइट-हैंड ड्राइव वर्जन लॉन्च कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो संभावना है कि अभिषेक शर्मा को भारत में चलने योग्य नया मॉडल दिया जाए। फिलहाल इस पर कंपनी या ऑर्गनाइजर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

FASTag New Rules: 15 नवंबर से बदल रहा है FASTag का नियम, गाड़ी मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत
ऑटोमोबाइल
FASTag New Rules

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 01:32 pm

Hindi News / Automobile / कानूनी दांव-पेंच में फंसी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली SUV! इस वजह से भारत ला पाना है मुश्किल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

दिवाली पर खरीदने का प्लान है? ADAS फीचर के साथ आती हैं ये टॉप 5 कारें, सेफ्टी में हैं आगे

Cars With ADAS in India Under 20 Lakhs
ऑटोमोबाइल

Honda Activa vs TVS Jupiter: GST घटने के बाद कौन-सा स्कूटर खरीदें? यहां समझिए किसे घर लाने में है फायदा

Honda Activa vs TVS Jupiter
ऑटोमोबाइल

Pawan Singh Land Cruiser: भोजपुरी स्टार पवन सिंह बने ने खरीदी 3 करोड़ की एसयूवी, जानें इसके फीचर्स और खासियत

Pawan Singh Land Cruiser
ऑटोमोबाइल

ये हैं भारत की टॉप 5 माइलेज बाइक्स, 1 लीटर पेट्रोल में मिलता है 80 किमी तक का एवरेज, GST घटने से कीमतें भी हुई कम

Top 5 Mileage Bikes in India 2025
ऑटोमोबाइल

FASTag New Rules: 15 नवंबर से बदल रहा है FASTag का नियम, गाड़ी मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत

FASTag New Rules
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.