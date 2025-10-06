कानूनी दांव-पेंच में फंसी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली SUV! इस वजह से भारत ला पाना है मुश्किल

Abhishek Sharma Haval H9 SUV (Image: HAVAL Website)
Abhishek Sharma Haval H9 SUV: एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। इस जीत में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में ओपनर अभिषेक शर्मा रहे हैं। इस युवा बल्लेबाज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। इस प्रदर्शन के लिए अभिषेक को इनाम में HAVAL H9 SUV मिली है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस कार को अभिषेक शर्मा भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है?
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 पारियों में कुल 314 रन बनाए थे। उनका एवरेज 44.86 और स्ट्राइक रेट 200 रहा है। इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए, 32 चौके और 19 छक्के लगाए। उनकी तेज शुरुआत ने टीम को कई मैचों में बढ़त दिलाई और भारत को खिताब जीतने में मदद की है।
उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें HAVAL H9 SUV गिफ्ट में दी है। यह कार अपने दमदार डिजाइन और फीचर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन अब यह कार ही विवाद का कारण बन गई है।
HAVAL H9 की जो वर्जन अभिषेक शर्मा को मिली है वह लेफ्ट-हैंड ड्राइव (LHD) है। जबकि भारत में सिर्फ राइट-हैंड ड्राइव (RHD) वाहनों को ही चलाने की अनुमति है। भारत के रोड सेफ्टी और वाहन रजिस्ट्रेशन कानून के अनुसार, LHD कार को देश में रजिस्टर नहीं किया जा सकता और न ही सड़क पर चलाया जा सकता है।
इसलिए अभिषेक शर्मा अपनी इनामी SUV को भारत में नहीं ला सकते। फैंस को यह देखकर हैरानी हुई कि उन्होंने कार वहीं क्यों छोड़ दी, लेकिन अब वजह स्पष्ट हो गई है, कार कानूनी तौर पर भारत में उपयोग के योग्य नहीं है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, HAVAL कंपनी भारत में नवंबर 2025 तक इस SUV का राइट-हैंड ड्राइव वर्जन लॉन्च कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो संभावना है कि अभिषेक शर्मा को भारत में चलने योग्य नया मॉडल दिया जाए। फिलहाल इस पर कंपनी या ऑर्गनाइजर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
