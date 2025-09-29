Asia Cup 2025: प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली HAVAL H9 SUV, जानें कार की कीमत और खासियत

HAVAL H9 SUV (Image: Haval Website)
Asia Cup 2025:एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार यह खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन कर किया और सबसे अधिक रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' से नवाजा गया है और इनाम में मिली HAVAL H9 SUV मिली है। चलिए जानते हैं इस एसयूवी की कीमत और खासियत के बारे में।
HAVAL H9 एक बड़ी और दमदार SUV है। इसमें 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 380 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिहाज से 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसे ऑफ-रोडिंग और शहर की सड़कों दोनों के लिए बनाया गया है। यानी चाहे खराब रास्ता हो या शहर की सड़क, H9 हर जगह आसानी से और बेहतरीन तरीके से चलती है।
HAVAL H9 SUV की लंबाई 4950 mm और चौड़ाई 1976 mm है जो इसे सड़क पर मजबूत और स्टाइलिश दिखाती है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक साइडस्टेप्स, फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स और बड़े टायर्स (265/55 R19) लगे हैं जिससे दिखने में यह SUV भारी और प्रीमियम लगती है।
HAVAL H9 में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें छह एयरबैग्स लगे हैं और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स ड्राइविंग को आसान बनाते हैं।
एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल लंबी यात्रा को आसान बनाता है जबकि ट्रैफिक जैम असिस्ट और 360° कैमरा शहर की ट्रैफिक में आराम देते हैं। इसके अलावा ड्राइव के अलग-अलग मोड; ऑटो, इको, स्पोर्ट, सैंड, स्नो, मड और 4L हर तरह की सड़कों पर कंट्रोल और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं।
HAVAL H9 का इंटीरियर भी कमाल का है। इसमें 14.6 इंच का बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले है, 10-स्पीकर का साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी है। ड्राइवर की सीट लेदर मेमोरी सीट के साथ आती है जिसमें सीट वेंटिलेशन और मसाज फीचर भी है। यानी लंबे सफर भी आरामदायक और फ्रेश लगते हैं।
HAVAL H9 की कीमत करीब 33.6 लाख रुपए है। Haval, चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स (GWM) का ब्रांड है, जो दुनिया भर में अपने मजबूत और भरोसेमंद SUVs के लिए जाना जाता है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग
एशिया कप 2025