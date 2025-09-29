Asia Cup 2025: प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को इनाम में मिली HAVAL H9 SUV, जानें कार की कीमत और खासियत

Asia Cup 2025:एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार यह खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन कर किया और सबसे अधिक रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' से नवाजा गया है और इनाम में मिली HAVAL H9 SUV मिली है। चलिए जानते हैं इस एसयूवी की कीमत और खासियत के बारे में।